Royaume-Uni: impressionnant incendie dans une tour londonienne

Plus de 125 sapeurs-pompiers ont combattu durant trois heures un incendie qui s'est déclaré dans une tour de 21 étages en plein centre de Londres, près du quartier d'affaires de la City.

Vingt camions incendie et plus de 125 sapeurs-pompiers ont été déployés sur place à 16H00 (locale et GMT). L'incendie était sous contrôle peu après 19H00.

Une soixantaine de personnes ont évacué le bâtiment, qui comprend des appartements et des bureaux, après le déclenchement de l'incendie au 17e étage, feu qui s'est ensuite étendu aux balcons des 18e et 19e étages.

Les pompiers ont reçu plus de cinquante appels juste après le déclenchement de l'incendie, selon le commandant Chris Jenner, des pompiers de Londres.

"Le professionnalisme, (...) et la rapidité des officiers de contrôle et des pompiers ont permis de limiter les dégâts matériels et d'éviter des dommages humains", a-t-il déclaré.

Une échelle de 64 mètres a été déployée pour arroser le feu depuis l'extérieur du bâtiment.

Les causes de l'incendie n'était pas connues dans l'immédiat.

En juin 2017, l'incendie de la tour Grenfell, dans l'Ouest de Londres, avait fait 71 morts ainsi qu'un bébé mort-né après que ce bâtiment de 24 étages s'était enflammé comme une torche, le feu parti d'un congélateur défectueux se propageant à grande vitesse par le revêtement posé sur la façade.