Royaume-Uni: le roi Charles III accueilli par des militants anti-monarchie

Le roi Charles III a été accueilli jeudi par une poignée de militants anti-monarchie lors d'un déplacement dans la ville de Milton Keynes, située à environ 80 km au nord de Londres.

Mêlés à la foule nombreuse venue le saluer, ils ont brandi des pancartes jaunes sur lesquelles était écrit "Not my King" (Pas mon roi), et certains ont hué le monarque à son arrivée.

La manifestation était organisée par "Republic", un groupe qui appelle à la fin de la monarchie et à la mise en place d'un chef d'Etat élu.

"J'ai demandé à Charles pourquoi il gaspillait de l'argent pour son couronnement. Il n'a pas répondu", a affirmé sur Twitter Graham Smith leader de "Republic".

Charles III, dont le couronnement est prévu le 6 mai, était en déplacement à Milton Keynes pour célébrer l'obtention par cette localité du statut de ville, attribué à l'occasion du jubilé de platine d'Elizabeth II en 2022.

La mort de la reine en septembre a réveillé les interrogations sur l'avenir de la monarchie alors que la famille royale a récemment affronté les critiques du fils cadet du roi, le prince Harry et de son épouse Meghan.

A Milton Keynes, ignorant les sifflets, le souverain a serré les mains de nombreuses personnes dans la foule, dont certaines ont crié "God save the King", couvrant la voix des anti-monarchistes.

Ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à de telles manifestations depuis son arrivée sur le trône en septembre.

A plusieurs reprises, il a été la cible de jets d'oeufs. Un homme de 21 ans a été condamné en janvier à une amende de 100 livres (environ 112 euros) pour avoir jeté en décembre un oeuf en direction du roi lors d'un déplacement à Luton, au nord de Londres.

Un étudiant, Patrick Thelwell, est dans l'attente de son procès pour avoir aussi lancé des oeufs en direction du roi en novembre dans la ville de York (nord-est de l'Angleterre). Il a plaidé non coupable, défendant l'idée que son geste pouvait être considéré comme une "manifestation légitime".