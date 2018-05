Royaume-Uni: les conservateurs font mieux que prÃ©vu aux Ã©lections locales

Le Parti conservateur de la Première ministre britannique Theresa May se dirigeait vendredi vers des résultats meilleurs que prévu aux élections locales en Angleterre, à valeur de test, l'opposition travailliste n'enregistrant qu'une progression limitée.

Ce scrutin, destiné à renouveler les instances locales, est en effet traditionnellement compliqué pour le parti au pouvoir, et Theresa May risquait gros après les législatives de 2017, qui lui avaient coûté sa majorité absolue, et au vu des divisions qui continuent de miner les tories sur le Brexit.

Selon les résultats partiels disponibles vers 11H00 GMT, portant sur deux tiers de la carte électorale, les tories ont obtenu 882 élus, limitant leurs pertes à 29 sièges par rapport aux élections de 2014, contre 1.431 pour les travaillistes de Jeremy Corbyn (+57 sièges).

Mais les conservateurs sont surtout parvenus à conserver leurs bastions dans la capitale, Londres, qui avait voté contre le Brexit en juin 2016, élu cette même année un maire travailliste, Sadiq Khan, et semblait prête à s'offrir encore davantage au Labour.

Les tories gardent ainsi dans leur escarcelle les boroughs (arrondissements) de Westminster et Wandsworth, mais aussi Kensington and Chelsea, où ils auraient pu payer pour l'incendie de la tour Grenfell qui avait fait 71 morts en juin 2017, dont ils sont tenus pour responsables par les survivants.

Mieux: les conservateurs ont conservé Barnet, dans le nord de la capitale, dont le Labour espérait prendre le contrôle. Les électeurs de l'arrondissement, où vit une importante communauté juive, pourraient avoir sanctionné les travaillistes à la suite d'accusations selon lesquelles Jeremy Corbyn aurait laissé l'antisémitisme se diffuser au sein de son parti.

"Nous avons fait mieux que prévu", a réagi le président du Parti conservateur, Brandon Lewis, sur Sky News, en se félicitant d'avoir damné le pion à un "Labour qui pensait tout rafler à Londres".

Theresa May est passée en fin de matinée à Wandsworth pour féliciter ses troupes et railler "l'échec" du Labour dans ce borough du sud-ouest londonien.

Radieuse, la dirigeante a certainement savouré cette parenthèse électorale au moment où elle bataille, avec Bruxelles comme à Londres, pour mener à bien le Brexit, prévu le 29 mars prochain.

- Effondrement de l'Ukip -

Les conservateurs perdent en revanche le contrôle de Trafford, près de Manchester (nord-ouest), et de Plymouth (sud-ouest), où Jeremy Corbyn est venu tôt vendredi, réfutant la possibilité que son parti, sous son leadership et sa ligne anti-austérité, ait atteint un pic de progression.

"Je suis naturellement déçu que nous ayons perdu du terrain par endroits", a-t-il déclaré aux journalistes. "Mais si vous regardez le tableau d'ensemble, les travaillistes ont gagné beaucoup de sièges dans tout le pays".

Les résultats confirment par ailleurs l'effondrement de l'Ukip (-44 sièges), le parti europhobe et anti-immigration, en perte de vitesse depuis la décision des Britanniques de quitter l'UE lors du référendum de juin 2016, qui l'a privé de raison d'être.

"Nous ne sommes pas finis", s'est défendu son secrétaire général, Paul Oakley, sur la BBC, utilisant une métaphore inattendue pour promettre le retour de son parti: "Pensez à la peste noire du Moyen-Âge. Elle vient, cause des problèmes, puis s'endort. C'est exactement ce que nous allons faire".

Les Libéraux-démocrates, centristes et europhiles, mal en point depuis leur déroute aux législatives de 2015, ont eux réussi à gagner le borough de Richmond, dans le sud-ouest de Londres, au détriment des conservateurs.

Plus de 4.300 sièges étaient en jeu dans quelque 150 conseils locaux d'Angleterre, notamment dans les principales villes, Londres, Manchester, Leeds et Newcastle. Chargés notamment des questions d'éducation et de la gestion des déchets, certains conseils sont renouvelés entièrement, d'autres par tiers ou moitié seulement.

Ces élections se sont tenues jeudi quelques jours seulement après la démission dimanche de la ministre de l'Intérieur Amber Rudd, emportée par le scandale entourant le traitement des immigrés d'origine caribéenne arrivés au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale.