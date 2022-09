Royaume-Uni : quels défis attendent le nouveau roi Charles III ?

L'accès au trône de Charles III survient dans une période particulièrement difficile au Royaume-Uni. Le pays fait face à l’une des plus graves crises économiques de ces 40 dernières années, avec des grèves massives du service public. Politiquement, le gouvernement manque de stabilité. Quatre Premiers ministres se sont succédés en six ans.

Un contexte social et politique troublé

Le gouvernement s'est déclaré "uni dans son soutien au nouveau roi" et a observé un moment de silence lors d'un conseil des ministres extraordinaire, ce vendredi 9 septembre au matin.

La Banque d'Angleterre a annoncé le report d'une semaine de sa réunion de politique monétaire, très attendue vue la flambée des prix actuelle. D’ailleurs, les cheminots et postiers ont suspendu leurs grèves prévues contre l'inflation. En effet, de nombreux syndicats se sont exprimés depuis l’annonce du décès de la reine.



Ce fut le cas pour le CWU (Communication Workers Union), qui a annulé son appel à la grève pour le vendredi 9 septembre. D'autres appels à la grève sont suspendus, notamment celles prévues les 15 et 17 septembre, lancées par les puissants syndicats RMT (National Union of Rail, Maritime and Transport Workers).



"Nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et au pays", a déclaré le syndicat dans un communiqué. Un autre syndicat de transports, la TSSA (Transport Salaried Staffs' Association) a également annulé des contestations prévues ce mois-ci et a annoncé "respecter la période de deuil public".



C'est dans ce contexte social mouvementé que Charles III commencera son règne, certes sans pouvoir décisionnaire, mais sa popularité sera mise à mal par la grogne sociale.

Charles, le moins populaire ?

Car l'autre enjeu à surmonter pour Charles, c’est son image. Infiniment moins populaire que sa mère ou même son fils William, Charles III va devoir gagner l’affection de ses sujets.



Pas question pour autant de passer le relais tout de suite à son héritier William, désormais prince de Galles, comme certains l'envisageaient ces dernières années. Dans sa première allocution vendredi 9 septembre au soir, il a promis de servir les Britanniques toute sa vie, comme sa "maman chérie" Elizabeth II l'avait fait à son 21e anniversaire.



Selon un sondage publié en juin 2022 par YouGov, la monarchie est encore largement populaire (à 62%) au Royaume-Uni. Néanmoins, seulement 33% des 18-24 ans veulent garder cette institution.

Le prince Charles avait quant à lui 54% d'opinions favorables selon un autre sondage de 2021. Il était loin derrière sa mère (80%) ou encore son fils William (78%), ou même sa belle-fille, Kate (75%). Même sa soeur Anne, plus discrète le dépassait avec 65% d'opinions favorables.



Pourtant, des portraits de Charles étaient à la une de tous les journaux ce samedi 10 septembre, louant son premier discours. "Je m'efforcerai de servir avec loyauté, respect, amour" : cette citation de Charles barre les couvertures de The Independent, du Guardian, du Financial Times.

Pour le tabloïd The Sun, le discours a apaisé certaines craintes que Charles ne soit pas en mesure de combler le vide laissé par le décès d'Elizabeth II. "Charles, avec son premier discours émouvant, nous a donné toute confiance qu'il remplira ce rôle avec sagesse, compétence et compassion", lit-on dans son éditorial. "Nous avons parfois craint qu'il ne soit un roi militant, un risque pour l'avenir de notre monarchie. Mais plus maintenant", ajoute le texte.

Le nouveau roi a été ovationné, à son arrivée à Buckingham vendredi après-midi, à son retour d'Écosse. Accompagné de son épouse Camilla, devenue reine consort, il a serré les mains de dizaines de personnes pressées contre des barrières devant le palais.

Des milliers de personnes ont afflué depuis l'annonce de la disparition d'Elizabeth II pour déposer bouquets de fleurs et mots d'hommage devant les résidences royales, reflétant l'émotion immense au Royaume-Uni et à l'étranger depuis son décès.

L'écologie, son engagement premier

Mais le nouveau roi est également engagé depuis longtemps pour la lutte contre le changement climatique et la protection de la nature. Écologiste convaincu, il met en avant ses actions sur ses réseaux sociaux personnels depuis de nombreuses années.

Entre deux photos de rencontres officielles et d'inaugurations, son compte Instagram en tant que Prince de Galles regorgeait de photos le montrant dans la mangrove menacée des îles Saint-Vincent et Grenadines, plantant un arbre pour la Journée mondiale de l'environnement ou exposant les fruits et légumes biologiques de sa résidence de Clarence House.

L'an dernier, lors de la Conférence internationale pour le climat (COP) à Glasgow en Ecosse, c'est lui qui prononce le discours d'ouverture, dans lequel il exhorte les chefs d'Etat et de gouvernement assis devant lui à redoubler d'efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique, car "le temps (pour tergiverser) est écoulé".



Depuis son premier discours public sur le sujet en 1970, le nouveau roi de 73 ans "contribue à la prise de conscience sur tous les aspects liés à l'environnement depuis très longtemps. Sur de nombreux aspects, il a été en avance sur le public et des politiques", autour des enjeux climatiques, explique Bob Ward, de l'Institut de recherche sur le changement climatique et l'environnement Grantham.

"Et il ne s'intéresse pas seulement à l'identification des problèmes, mais à la manière de trouver des solutions", ajoute-t-il.



Attaché à adopter un mode de vie "plus soutenable", il a entrepris de verdir ses propriétés royales, en "réduisant l'utilisation des énergies fossiles et en les remplaçant par des énergies renouvelables" à 90%, selon le site internet officiel dédié à son activité passée en tant que Prince de Galles.

Il publie depuis plusieurs années son bilan carbone annuel - voyages non officiels compris - qui s'élevait à 445 tonnes entre mars 2021 et mars 2022.

Sa voiture, une Aston Martin qu'il possède depuis plus de 50 ans, a été modifiée pour pouvoir rouler avec du surplus de vin blanc anglais et du lactosérum provenant du processus de fabrication du fromage. Elle fonctionne avec un mélange de 85% de bioéthanol et 15% d'essence sans plomb.

Président de l'ONG écologique WWF au Royaume-Uni depuis 2011, comme son père le Prince Philip avant lui, parrain de plusieurs autres associations, comme "Surfers against sewage" (Surfeurs contre les eaux usées), il multiplie les interventions et discours pour alerter sur la disparition de la biodiversité, à l'image d'une tribune dans le magazine américain Newsweek en avril dernier.