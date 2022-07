Royaume-Uni : Rishi Sunak et Liz Truss finalistes dans la course au 10 Downing Street

Sélectionnés par les députés du parti à l'issue d'une série de cinq votes, les deux concurrents seront départagés par les 200 000 adhérents du parti conservateur. Le vote aura lieu par correspondance et le résultat est attendu pour le 5 septembre 2022.

Rishi Sunak a obtenu ce mercredi 20 juillet 137 votes de députés conservateurs. L'ancien Chancelier de l'échiquier arrive en tête devant Liz Truss (113 votes).

La secrétaire d'Etat au Commerce extérieur Penny Mordaunt est quant à elle éliminée avec 105 voix, selon les résultats annoncés par Graham Brady, responsable de l'organisation du scrutin interne.

Thank you for putting your trust in me.



I’m ready to hit the ground running from day one.#LizForLeader pic.twitter.com/bCKE1LG94o — Liz for Leader (@trussliz) July 20, 2022

Le départ remarqué de Boris Johnson

Chargement du lecteur... © TV5MONDE

Une issue encore incertaine à l'élection

La volonté de rompre avec l'ère Johnson

Thank you for all you have done to get our country through some very tough times, and for enduring so much to keep others safe. I’m so proud of you all and Portsmouth. Wishing you a wonderful 2022, where your hopes and ambitions are realised. My team and I stand ready to help. pic.twitter.com/NaF7yFT4i6 — Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) December 31, 2021

À l'issue de cette élection, le gouvernement britannique sera dirigé soit pour la première fois par un homme non-blanc, soit pour la troisième fois par une femme."Merci d'avoir placé votre confiance en moi", a réagi sur Twitter Liz Truss.Tirant sa révérence lors d'une dernière séance de questions au Parlement en tant que Premier ministre, Boris Johnson s'est fendu d'un "hasta la vista, baby" et de conseils à destination de celui ou celle qui lui succèdera."Restez proche des Américains, soutenez les Ukrainiens, battez-vous pour la liberté et la démocratie partout. Baissez les impôts et dérégulez où vous pouvez pour faire de ce pays le meilleur endroit pour vivre et investir."Jusqu'au dernier moment, les équipes des trois candidats se sont activées pour obtenir les suffrages des députés conservateurs. Les voix obtenues de l'ancien secrétaire d'Etat à l'Egalité Kemi Badenoch, éliminée mardi étaient particulièrement visées.Rishi Sunak, 42 ans, est en tête depuis le premier vote. Son départ du gouvernement début juillet a contribué à précipiter la chute du Premier ministre Boris Johnson.Pour autant, la compétition, très ouverte, est loin d'être gagnée pour Rishi Sunak. L'ancien ministre semble moins populaire auprès de la base du parti qu'auprès des députés. Selon un sondage YouGov publié mardi, Rishi Sunak serait largement battu en finale quel que soit son adversaire.À l'inverse, Liz Truss, 46 ans, avait été jugée peu convaincante la semaine dernière. Mais elle a réussi à réduire l'écart. Elle semble par ailleurs la mieux placée pour récupérer les voix de Kemi Badenoch. Cette dernière représente comme elle l'aile droite des Tories, le parti conservateur du Royaume-Uni.Le député David Davis a accusé Rishi Sunak de chercher à "réallouer" certains de ses votes vers Liz Truss afin d'éliminer Penny Mordaunt. Il la considère comme plus difficile à battre. "C'est la campagne la plus sale que j'ai jamais vue", a t-il affirmé sur la radio LBC.La semaine dernière, un sondage YouGov avait propulsée favorite Penny Mordaunt, 49 ans et quasi inconnue des Britanniques. Celle-ci fut pourtant jugée floue et peu convaincante lors de deux débats télévisés. Son équipe de campagne la présentait comme incarnant "le changement". En particulier face à ses deux rivaux, ces deux grands ministres sous l'ère Johnson, présentés comme les candidats de "la continuité" par les équipes de Penny Mordaunt.Dans un tweet, Penny Mordaunt remercie ses équipes pour leur "dur travail". "Nous avançons ensemble", a-t-elle déclaré.

La crise de confiance et les questions d'intégrité ont marqué la campagne. Les candidats affirment tous vouloir tourner - au moins sur la forme - la page de l'ère Johnson entachée de scandales.



Les candidats ont également largement débattu de la façon dont ils comptaient s'attaquer à la crise du coût de la vie. En juin dernier, l'inflation au Royaume-Uni a encore accéleré. Elle atteint désormais 9,4% sur un an et fait pression sur les ménages britanniques.



Un débat entre les deux finalistes se tiendra dès lundi prochain sur la BBC, a annoncé le groupe audiovisuel public britannique. Il se déroulera en direct depuis Stoke-on-Trent, ville du centre du Royaume-Uni avait voté à plus de 69% pour le Brexit lors du référendum de 2016. Un public de 80 à 100 personnes devrait être présent durant ce débat.