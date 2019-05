Royaume-Uni: sérieux revers aux élections locales pour les conservateurs

Les conservateurs au pouvoir au Royaume-Uni ont essuyé un sérieux revers aux élections locales et l'opposition travailliste a également perdu du terrain, selon les résultats provisoires annoncés vendredi, en raison principalement de la frustration liée au Brexit.

"Ces élections ont été très difficiles pour notre parti", a reconnu la Première ministre Theresa May, en déplacement au Pays de Galles. Elle a vu dans les résultats "un message simple" adressé aux conservateurs et aux travaillistes: "concrétisez le Brexit".

Theresa May a vu l'accord de sortie de l'Union européenne qu'elle a négocié avec Bruxelles, rejeté à trois reprises par le parlement britannique, ce qui l'a contrainte à demander à l'UE de repousser au 31 octobre le Brexit, initialement prévu le 29 mars. Pour tenter de sortir de l'impasse, elle a engagé en avril des discussions avec les travaillistes.

Cette incapacité à mettre en oeuvre le divorce avec l'UE a pesé dans le scrutin, qui visait à renouveler près de 9.000 sièges dans 249 assemblées locales en Angleterre et 11 en Irlande du Nord, et les deux formations qui dominent la vie politique ont obtenu chacune 28% des voix.

Ce score est une sanction pour le Parti conservateur, qui a perdu le contrôle de 37 exécutifs locaux, et 1.008 élus, après 90% du dépouillement. Il a poussé plusieurs députés conservateurs à exiger une nouvelle fois la démission de Theresa May. Elle a "perdu le nord" et le "contrôle des événements", a estimé Bernard Jenkins.

- Les Lib' dem' "de retour" -

Le Labour, critiqué pour son positionnement flou sur le Brexit, a lui limité les pertes, avec 4 assemblées locales perdues et 86 élus en moins. "Nous sommes l'unique parti essayant d'attirer des gens indépendamment de leur vote de 2016", celui du référendum qui a voté la sortie de l'UE, a tenté de se justifier Jeremy Corbyn. Il a reconnu toutefois que son parti aurait "voulu mieux faire".

Les centristes du Parti libéral-démocrate, formation europhile, ont eux tiré profit du scrutin. Avec 19% des voix, ils sont devenus majoritaires dans 11 nouvelles assemblées locales et ont obtenu 541 nouveaux élus. "La montée des Lib' Dem' aujourd'hui est un tremplin pour les élections européennes", s'est félicité leur chef de file, Vince Cable. Pour le député et ancien ministre Edward Davey, "les libéraux démocrates ont prouvé qu'ils pouvaient constituer une alternative solide aux conservateurs et aux travaillistes."

Pour les Tories comme pour le Labour, la claque est d'autant plus douloureuse que ces partis "ont perdu le plus de voix dans les zones où ils étaient les plus forts", soit le sud pour les conservateurs et le nord pour les travaillistes, a souligné sur la BBC John Curtice, professeur de sciences politiques à l’Université de Strathclydes.

- Confiance trahie -

Les débats sur le Brexit ont pesé sur le scrutin.

A Sunderland, à 450 km au nord de Londres, où 61% des habitants avaient voté pour la sortie de l'UE, le Labour a reculé, même s'il continue à tenir la ville. "J'ai perdu dix sièges", a déploré au micro de la BBC le leader travailliste Graeme Miller, fustigeant un Brexit qui "s'introduit et prend le contrôle" de la politique locale. Alors que des députés travaillistes ont soutenu l'organisation d'un second référendum sur le Brexit, les habitants de Sunderland ont voulu montrer qu'ils "n'acceptaient pas" cette perspective, selon M. Miller.

Le district de Bath et North East Somerset, dans le sud-ouest de l'Angleterre, jusque-là dirigé par les Tories, est lui tombé aux mains des libéraux-démocrates. "Les électeurs nous disent sur le terrain qu'ils ne peuvent plus faire confiance aux conservateurs à cause du Brexit", a déploré le leader conservateur local, Tim Warren.

Ces élections locales ont donné un avant-goût de ce qui pourrait attendre les conservateurs et les travaillistes aux élections européennes, qui se dérouleront le 23 mai sauf si le parlement adopte d'ici là l'accord de Brexit négocié par Theresa May.

Ils seront en plus confrontés à un nouveau concurrent redoutable, le Parti du Brexit emmené par l'europhobe Nigel Farage, donné favori par un sondage YouGov de mi-avril, avec 23% des intentions de vote.