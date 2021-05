RSF lance une plateforme pour labelliser les médias fiables

L'ONG Reporters sans frontières (RSF) a lancé mardi la "Journalism trust initiative" (JTI), une plateforme qui vise à lutter contre la désinformation en promouvant des médias considérés comme "dignes de confiance" à l'issue d'un processus de vérification rigoureux.

Concrètement, l'association de défense de la liberté de la presse a mis en ligne une application numérique via laquelle les médias peuvent demander à recevoir le label JTI, au terme d'un processus en trois étapes, a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Tout d'abord, ils devront auto-évaluer leur conformité par rapport à la "norme" du label JTI. Il s'agit une batterie de critères professionnels élaborée en collaboration avec plus de 130 organisations et acteurs des médias, universitaires, régulateurs, entreprises technologiques, avec le soutien fondateur de l'Union européenne de radio-télévision (UER) et de l'Agence France-Presse (AFP).

Dans un deuxième temps, les médias pourront rendre public le résultat de leur auto-évaluation, sous la forme d'un rapport de transparence.

Enfin, un audit externe donnant lieu à une évaluation indépendante sera mené par un organisme certificateur accrédité.

Ce n'est qu'une fois toutes ces étapes franchies que les participants au processus pourront recevoir le label JTI. Selon RSF, ce projet représente une avancée radicale et innovante dans la lutte contre la désinformation".

"Dans le chaos informationnel actuel, les fausses nouvelles, la propagande et les discours de haine ont un avantage compétitif sur le journalisme", a déclaré le secrétaire général de l'association Christophe Deloire, cité dans le communiqué.

"La JTI est une initiative qui vise à changer la donne en faisant de la conformité à des normes professionnelles un atout tangible et, au final, un gage de durabilité du journalisme", a-t-il ajouté.

Avec ce projet dont les principes avaient été dévoilés en 2018, et qui est cofinancé par la Commission européenne et Craig Newmark Philanthropies (l'organisation philanthropique du fondateur du site Craigslist), RSF espère encourager le public à se tourner vers les médias fiables.

La JTI pourrait en outre rassurer les annonceurs et donc engendrer plus de recettes publicitaires pour les participants. Le label pourrait également servir de référence à des tiers (régulateurs, réseaux sociaux...), et faire boule de neige en incitant les médias qui ne remplissent pas encore ses critères à s'y conformer.