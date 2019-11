Ruffin veut allier "vert et rouge", "consommer moins et répartir mieux"

Le député apparenté LFI de la Somme François Ruffin appelle à former un "Front populaire écologique" "vert et rouge" prônant de "consommer moins et répartir mieux", pour vaincre la "camisole de la croissance", dans un livre à paraître mercredi.

Dans "Il est où, le bonheur" (Les Liens qui libèrent), François Ruffin raconte ses rencontres avec les jeunes militants pour le climat, avant d'expliciter son appel à un "Front populaire écologique" formulé à Toulouse en août lors d'une rencontre avec les hommes forts d'EELV, Yannick Jadot et David Cormand.

L'écologie "n'échappe pas" à une loi de l'histoire de la gauche, selon lui: "Quand l'emportons-nous? Lorsque les classes populaires se joignent à la +petite bourgeoisie culturelle+, aux +éduqués+, à la +classe intellectuelle+".

"Je lance ce pari: qu'à la place de nous diviser l'écologie nous unisse. Qu'elle rapproche rouges et verts. Qu'elle allie classes populaires et éduquées. Qu'elle rompe la molle indifférence", scande François Ruffin.

Il plaide l'union des formations de gauche, alors que les oppositions s'exaspéraient, ces derniers jours, d'un possible duel à la présidentielle de 2022 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen: "Il va falloir le gueuler fort, avec nos amis, +Unité! Unité!+, tanner les partis, enguirlander les chefs, taire les querelles, rassembler les chapelles".

Il s'agit selon lui de "reprendre le volant des mains" des "élites obscurcissantes", qui "nous dirigent droit vers l'abîme" en brandissant la "langue morte" et la "camisole" de la croissance. "Qui la 5G fait-elle rêver?", s'interroge François Ruffin pour brocarder la société de consommation.

"Consommer moins, répartir mieux: le vert et le rouge, l'écologique et le social", écrit le député.