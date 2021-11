Rugby: Angleterre - Afrique du Sud, retrouvailles deux ans après

Les tests d'automne s'achèvent ce week-end avec un programme alléchant: l'Angleterre recroise l'Afrique du Sud, son bourreau de la finale du Mondial-2019, la Nouvelle-Zélande veut bien finir en France pour oublier son échec contre l'Irlande, opposée à des Argentins en quête de rachat.

- La Rose et l'épineux souvenir des Boks -

Les Anglais retrouvent les Sud-Africains, samedi (16h15) à Twickenham, pour la première fois depuis leur désillusion lors de la Coupe du monde au Japon. Après son exploit en demi-finale face aux All Blacks, doubles tenants du titre, le XV de la Rose était tombé de haut en finale à Yokohama contre les féroces Springboks (32-12).

"C'est le dernier match (de la tournée d'automne) et nous voulons nous offrir le scalp de l'Afrique du Sud avant le Tournoi des six nations (5 février-19 mars 2022)", a prévenu le sélectionneur de l'Angleterre Eddie Jones après la victoire des siens devant l'Australie (32-15), samedi dernier.

Ce succès n'a pas été obtenu sans dommages pour les vice-champions du monde qui devront se passer de leur capitaine et centre Owen Farrell (cheville) ainsi que du talonneur Jamie George (genou) pour les retrouvailles avec les Boks.

Les Sud-Africains, s'ils sont privés de l'ailier Cheslin Kolbe et du demi de mêlée Faf de Klerk pour cette tournée automnale, s'appuieront néanmoins sur une équipe de très haut niveau avec dix des titulaires de la finale mondiale dans le XV de départ.

- Les All Blacks pour reprendre des couleurs -

Dominés comme rarement par l'Irlande (29-20) à Dublin, les Néo-Zélandais sont apparus usés physiquement et mentalement. Et pour cause: ils joueront samedi (21h00) au Stade de France leur quinzième match depuis début juillet.

Après un nouveau titre lors du Rugby Championship, la grande compétition de l'hémisphère Sud, début octobre, les hommes de Ian Foster ont enchaîné avec la tournée d'automne en Europe où ils n'ont pas totalement convaincu. Avant l'échec en terre irlandaise, les Blacks avaient déjà peiné pour dérouler leur jeu en première période face à la modeste Italie (47-9).

"Nous sommes conscients d'avoir été surclassés (en Irlande). Nous voulons bien terminer cette tournée", a assuré le sélectionneur Foster. "Jouer contre la France qui est en train de grandir est un grand match pour nous permettre de réagir. Je ne pense pas que nous serons à court de motivation", a-t-il ajouté.

Pour le XV de France, ce duel au sommet est une occasion de se jauger moins de deux ans avant le match d'ouverture du Mondial-2023 lors duquel les Bleus recevront ces mêmes All Blacks.

Après des succès poussifs devant l'Argentine (29-20) et la Géorgie (41-15), le sélectionneur français Fabien Galthié a redonné les clés de l'ouverture à Romain Ntamack, laissant Matthieu Jalibert, N.10 titulaire lors des deux précédents matches, sur le banc.

- L'Irlande sans Sexton face aux Pumas -

L'inusable ouvreur et capitaine du XV du Trèfle, Jonathan Sexton (36 ans, 106 sélections), a dû renoncer après s'être foulé un genou et une cheville face aux Néo-Zélandais.

En son absence, c'est le deuxième ligne James Ryan (25 ans, 39 sél.) qui hérite du capitanat avec pour mission de clore la série automnale en restant invaincu dimanche (15h15). Avant sa victoire de prestige contre les Blacks, la sélection irlandaise avait submergé le Japon (60-5).

Cette fois, il s'agira de prendre le meilleur sur une équipe argentine désespérément en quête d'un succès devant une nation de premier plan. Après six défaites en autant de rencontres lors du Rugby Championship, les hommes de Mario Ledesma ont chuté en France. La victoire contre l'Italie (37-16) est loin d'avoir tout réglé.

Les Gallois, vaincus par la Nouvelle-Zélande (54-16) et l'Afrique du Sud (23-18), tenteront eux de finir samedi (18h30) avec au moins un succès face à l'une des grandes nations de l'hémisphère Sud, en l'occurrence l'Australie.