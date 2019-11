Rugby: champion du monde, la "Bête" Mtawarira annonce sa retraite internationale

Le pilier légendaire sud-africain Tendai Mtawarira, plus connu sous le surnom de "La Bête", a confirmé mercredi sa retraite internationale quelques jours à peine après le triomphe des Springboks à la Coupe du monde de rugby.

Âgé de 34 ans, l'avant au physique de déménageur - 1,83 m pour 116 kg - a débuté samedi dernier la finale victorieuse du XV d'Afrique du Sud contre l'Angleterre (32-12), avant d'être remplacé en seconde période par Steven Kitshoff.

Avec 117 sélections, il est le troisième joueur le plus capé de l'histoire des "Boks", derrière le deuxième ligne Victor Matfield (127) et l'ailier Bryan Habana (124).

"J'ai eu le privilège de jouer ce jeu fantastique et d'y connaître de nombreux succès pendant mes douze ans de carrière au plus haut niveau", s'est réjoui Tendai Mtawarira, cité par la Fédération sud-africaine de rugby.

"J'ai eu la chance de faire partie d'équipes qui ont accumulé les succès (...) mais je dois reconnaître honnêtement que remporter la Coupe du monde de rugby est la cerise sur le gâteau et un parfait épilogue", a-t-il ajouté.

Née au Zimbabwe, "La Bête" a débuté sa carrière professionnelle en 2006 sous les couleurs des Sharks de Durban (dans l'est de l'Afrique du Sud), qu'il n'a jamais quittés, et obtenu deux ans plus tard sa première sélection chez les Springboks.

"+La Bête+ est quelqu'un qui ne s'est jamais plaint, qui n'a jamais rechigné au travail et a fait simplement son travail dans la plus totale modestie", lui a rendu hommage le président de la Fédération, Mark Alexander.

"+La Bête+, merci pour tout ce que tu as donné au rugby sud-africain et d'avoir montré que les Springboks sont aussi de gentils géants", a poursuivi le patron de SA Rugby, "tu vas nous manquer en vert et or."