Rugby Championship: nouvelle défaite de l'Afrique du Sud contre une Australie conquérante

L'Afrique du Sud, déjà battue par l'Australie dimanche dernier à Gold Coast (28-26), a concédé une nouvelle défaite face aux Wallabies, vainqueurs des champions du monde 30 à 17 samedi à Brisbane, lors de la 4e journée du Rugby Championship.

L'Australie, conquérante, a inscrit quatre essais contre un seul pour les Springboks, qui n'ont dû qu'à la botte de Handré Pollard, auteur d'un 4 sur 4 aux pénalités, de rester au contact en première période.

Dans un Suncorp Stadium loin d'avoir fait le plein malgré les efforts de la Fédération offrant une place gratuite pour une achetée, les Springboks ont encore fait preuve d'indiscipline: l'exclusion pour dix minutes du demi de mêlée Faf De Klerk, pour avoir gêné intentionnellement la sortie de balle de son vis-à-vis derrière un regroupement, a permis aux Wallabies d'inscrire deux essais alors qu'ils étaient en supériorité numérique.

Deux essais signés du centre Len Ikitau: le premier près des poteaux après un slalom dans la défense sud-africaine (14e), le second en position d'ailier après une charge dévastatrice dans les 22 mètres du pilier Taniela Tupou (21e).

Emmenée par Michael Hooper, capitaine des Wallabies pour la 60e fois, dépassant ainsi l'emblématique George Gregan (59), l'Australie menait alors 12-3 sur les champions du monde en titre.

A la 33e minute, l'arbitre Matthew Carley prenait une décision lourde de conséquences: annonçant dans un premier temps "carton rouge" à l'intention de l'Australien Lachlan Swinton pour un coup de tête sur Duane Vermeulen, il a ensuite commué celui-ci en carton jaune, estimant que le troisième ligne avait tout d'abord percuté l'épaule du N.8 sud-africain avant que sa tête ne heurte selon lui qu'involontairement celle de son adversaire.

Les Springboks ressortaient des vestiaires avec de nouvelles intentions, en mettant du rythme et plus de vitesse dans les transmissions. Un changement payant avec un essai de Lukhanyo Am, aplatissant un intelligent coup de pied à suivre de De Klerk, et permettant aux Boks de prendre pour la première fois les devants.

Flambée de courte durée. Les Wallabies, à l'heure de jeu, ont relancé la machine et inscrit deux nouveaux essais signés Marika Koroibete (62e, 68e), dont le premier sur un trait de génie de Tupou, auteur pour son ailier d'une passe fabuleuse.