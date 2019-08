Rugby Championship: Urdapilleta sur le banc de l'Argentine face aux Springboks

L'ouvreur de Castres Benjamin Urdapilleta, dont la dernière sélection avec l'Argentine remonte à 2013, sera sur le banc des Pumas pour le dernier match du Rugby Championship face à l'Afrique du Sud, samedi (21h40) à Salta.

Le N.10 du CO, qui espère disputer sa première Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre) douze ans après ses débuts internationaux, sera la doublure du Parisien Nicolas Sanchez, titulaire indiscuté à ce poste depuis fin 2012.

A un mois et demi du début de la compétition, l'Argentine, placée dans un groupe très dense avec la France, qu'elle affrontera en ouverture le 21 septembre, l'Angleterre, les Tonga et les Etats-Unis, veut finir le tournoi des natons de l'hémisphère sud sur une bonne note après deux défaites de peu face à la Nouvelle-Zélande (20-16) et en Australie (16-10).

Pour cela, le sélectionneur Mario Ledesma a effectué cinq changements chez les titulaires. Le talonneur Agustin Creevy, touché à une épaule face aux All Blacks et absent face aux Wallabies, reprend sa place habituelle dans le XV de départ, et Julian Montoya la sienne sur le banc.

La deuxième ligne change complètement avec l'association de Matias Alemanno et Marcos Kremer, qui descend de la troisième ligne, aux dépens de Guido Petti et Tomas Lavanini, qui n'est même pas dans le groupe. En troisième ligne, Javier Ortega Desio prend la place de Tomas Lezana.

Derrière, l'arrière Joaquin Tuculet recule sur le banc au profit d'Emiliano Boffelli. La charnière Sanchez - Cubelli ne bouge pas, tout comme la ligne de trois-quarts, avec sur l'aile droite le futur Bordelais Santiago Cordero.

Les Sud-Africains, qui ont réussi l'exploit de repartir de Nouvelle-Zélande sans défaite pour le deuxième été de suite (16-16), viennent à Salta pour tenter de remporter leur premier Rugby Championship depuis une décennie (2009).

Le XV de départ argentin: Boffelli - Cordero, Moroni, De La Fuente, Moyano - (o) Sanchez, (m) Cubelli - Ortega Desio, Isa, Matera (cap.) - Kremer, Alemanno - Figallo, Creevy, Tetaz Chaparro

Remplaçants: Montoya, Vivas, Medrano, Petti, Lezana, Bertranou, Urdapilleta, Tuculet