Rugby: Conor Murray prolonge jusqu'en 2024 avec le Munster

Le demi de mêlée irlandais Conor Murray, 32 ans, a prolongé son contrat de deux ans jusqu'en juillet 2024 avec le Munster, son équipe de toujours, a annoncé jeudi la Fédération irlandaise de rugby.

"Je suis ravi et reconnaissant de pouvoir continuer ce rêve de jouer ici, en Irlande", a dit Murray dans un communiqué de la Fédération irlandaise de rugby.

"Avec ma province d'origine du Munster et la sélection, je crois sincèrement qu'il y a un gros potentiel de victoires et qu'il y aura de nombreux gros rendez-vous à l'avenir", a-t-il ajouté.

Murray, 32 ans, a longtemps formé avec l'ouvreur Jonathan Sexton l'une des charnières les plus redoutées du rugby moderne.

Pour David Nucifora, le directeur de la performance de la Fédération irlandaise, Conor Murray continue à "jouer un rôle central avec le Munster, l'Irlande et les Lions britanniques". "Il est impliqué et apporte de l'expérience et de la valeur aux jeunes joueurs qui arrivent", a-t-il ajouté.

Murray a été l'un des acteurs majeurs du Grand Chelem irlandais dans le tournoi des Six Nations 2018, l'un des trois titres continentaux auxquels il a participé depuis ses débuts en sélection en 2011.

Il a aussi pris part à trois Coupes du monde et l'extension de son contrat pourrait lui permettre d'en disputer une quatrième, en 2023 en France.

Cependant, le joueur sélectionné 92 fois avec le XV du trèfle a perdu sa place de titulaire au profit de Jamison Gibson-Park lors des deux premiers test-matches de la tournée d'automne remportés contre le Japon et la Nouvelle-Zélande en novembre. Il l'a retrouvée pour le dernier test gagné contre l'Argentine avec une équipe d'Irlande remaniée.