Rugby: Damian Penaud, l'arme fatale des Bleus

Auteur de l'essai de la victoire contre l'Australie (30-29), son neuvième lors de ses neuf derniers matches avec le XV de France, Damian Penaud s'est un peu plus affirmé avant le choc contre l'Afrique du Sud samedi à Marseille comme "l'un des meilleurs ailiers au monde".

Le chronomètre du Stade de France affichait exactement 75 minutes et 32 secondes le week-end dernier lorsque le Clermontois, à la réception d'une longue passe sautée de Matthieu Jalibert, s'est saisi du ballon à une trentaine de mètres de la ligne.

La suite appartient déjà à l'histoire: crochet intérieur foudroyant face à l'ailier australien Tom Wright, raffut autoritaire sur l'arrière Jock Campbell, accélération et plongeon libérateur dans l'en-but.

Sur un exploit individuel, Penaud, sans doute vexé d'avoir été pris de vitesse par le même Wright sur le premier essai adverse, a renversé les Wallabies, qui menaient alors 29-25, et offert à la France une onzième victoire d'affilée historique.

"Cette fin de match est incroyable, avec un essai dont Damian a le secret", témoigne le pilier Cyril Baille. "On le voit prendre le ballon, éviter un plaquage, un deuxième... On se dit +il va marquer, il va marquer+ et il l'a fait! Félicitations à lui parce qu'il n'était pas tout fait celui-là".

- Indispensable -

Décisif, ce 19e essai, en 35 sélections, confirme l'importance prise en équipe de France par Penaud, sans doute l'un des premiers noms couchés sur le papier par le sélectionneur Fabien Galthié au moment d'établir sa compo.

Les débuts internationaux du trois-quarts aile, formé au centre, remontent à 2017, mais son compteur s'est nettement accéléré depuis l'an dernier (sept essais en 2021, déjà six cette année).

Auteur d'une interception assassine contre les All Blacks (victoire 40-25), co-meilleur marqueur du dernier Tournoi des six nations, le fils de l'ancien ouvreur international de Brive Alain Penaud est aujourd'hui, à 26 ans, "l'un des meilleurs ailiers au monde", selon le sélectionneur australien Dave Rennie, pas rancunier.

"Il fait partie des meilleurs au monde, et depuis longtemps, tout le monde le sait", confirme l'entraîneur en charge de l'attaque tricolore Laurent Labit. "Quand tu joues contre lui, ce n'est plus une surprise, mais il arrive encore à faire la différence. C'est là qu'on voit les grands joueurs".

Interrogé dans la semaine sur son arme fatale, Galthié a préféré, lui, mettre en avant le collectif: "Quand les joueurs performent, parce que l'équipe gagne, c'est dû à leur talent, et Damian en a, mais c'est dû aussi à l'abnégation des autres, à la capacité à les mettre sur orbite".

- Un "extraterrestre" convoité -

Passionné de jeux vidéo et d'échecs, un loisir qui l'aide à canaliser son fougueux tempérament, Penaud est aussi déroutant sur les terrains qu'en dehors, même pour ceux qui le côtoient régulièrement.

"C'est un mec à part", s'en amuse Labit. "On a l'impression qu'il est à côté, qu'il ne s'intéresse pas aux choses, que ce n'est pas un grand compétiteur. On a l'impression de beaucoup de choses avec lui. Mais dès qu'il y a match, il y a match".

Ailier complet, adepte des passes après contact comme des courses en travers et sans doute encore perfectible en défense, le natif de Brive-la-Gaillarde, qui abhorre la défaite, est actuellement en pleine réflexion sur son avenir.

Son contrat à Clermont, avec qui il a été sacré champion de France en 2017, touche à son terme en juin prochain et plusieurs grosses écuries du Top 14 se sont logiquement positionnées.

Il y a quelques semaines, en plein match contre l'ASM au micro de Canal+, l'entraîneur du Stade toulousain Ugo Mola l'a qualifié d'"extraterrestre" et de "joueur de classe mondiale". Dont il ne s'opposerait certainement pas à la venue sur les bords de la Garonne.