Rugby: des Bleus sous un toit brûlant

La très grande majorité des joueurs du XV de France ont découvert vendredi pour la première fois le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq (Nord), dont le toit sera fermé le lendemain pour affronter l'Argentine dans un match sous très haute pression.

Seuls trois Bleus (Huget, Maestri et Picamoles) présents sur la feuille de match samedi l'étaient déjà lors de la seule et unique rencontre disputée par le XV de France dans la banlieue de Lille, en novembre 2012 (39-22 contre les Pumas). Et une poignée de plus y ont déjà joué en Top 14.

Pas le capitaine Guilhem Guirado qui a donc, à l'occasion de l'entraînement du capitaine en fin d'après-midi, pris ses marques, à l'abri du crachin, sous le toit qui demeurera fermé: "C'est un peu délicat pour les buteurs et sur la réception des ballons hauts."

Guirado, qui connaît cependant le Nord pour avoir tourné la série documentaire "Terrain favorable" au sein du RC Roubaix -plusieurs joueurs et dirigeants seront présents samedi- a apprécié de sortir de Marcoussis (Essonne) où les joueurs sont réunis depuis trois semaines.

"Cela fait évidemment énormément de bien, même si on est arrivés seulement hier soir (jeudi). C'est bien, le public est différent (en province, par rapport au Stade de France). Je suis content, j'aime toujours bien voyager, voir des stades et rencontrer des gens différents", a-t-il souligné.

Ce public pourrait rencontrer certaines difficultés pour venir au stade samedi en raison de la mobilisation des "gilets jaunes", ce qui a poussé la Fédération française de rugby (FFR) à demander aux supporters de prendre leurs précautions et, notamment, de privilégier les transports en commun.

Les Bleus sont eux logés à l'hôtel Mercure de Lesquin, à quelques kilomètres du stade où ils doivent arriver samedi vers 19h45. Vendredi soir, aucun dispositif en plus de leur escorte habituelle n'était prévu pour leur trajet du lendemain.