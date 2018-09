Rugby: Dumora, Radradra et Botica en lice pour le trophée du meilleur joueur

L'arrière de Castres Julien Dumora, l'ex-ailier de Toulon Semi Radradra et l'ouvreur d'Oyonnax Benjamin Botica ont été nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison 2017-2018, décerné le 24 septembre lors de la Nuit du rugby, a annoncé la Ligue mardi.

Honneur au champion: l'arrière du CO, vainqueur du Top 14 au nez et à la barbe des grosses écuries, fut l'une des révélations individuelles de la saison.

Profitant des blessures ou des absences internationales de l'autre arrière du CO Geoffrey Palis, Dumora a joué quasiment chaque rencontre (24 titularisations sur 29) et s'est muté en marqueur hors pair: 12 essais au total, soit 3 fois plus que lors de ses quatre premières saisons dans l'élite (4).

Ex-joueur de rugby à XIII, Radradra, parti à l'intersaison à Bordeaux-Bègles, est devenu dès sa première saison en France un élément-clé du RCT (17 titularisations en Top 14), où il a régalé ses coéquipiers de passes. Mais malgré l'apport précieux du Fidjien, le club du Var a échoué en barrages face à Lyon.

Collectivement, le Néo-Zélandais Botica n'a pas non plus connu de réussite avec la relégation de l'USO. Mais le N.10 a brillé par sa distribution du jeu et son efficacité, terminant meilleur réalisateur (318 points dont 7 essais).

Le talonneur de La Rochelle Pierre Bourgarit et le demi de mêlée de Lyon Baptiste Couilloud, dont les belles saisons ont été récompensées par des premières sélections avec le XV de France, sont en concurrence pour le titre de meilleur jeune du championnat.

Bourgarit, pour sa première saison professionnelle à l'âge de 20 ans, a impressionné par sa vitesse et sa maturité. A Lyon, Couilloud, autre natif de 1997, était déjà le patron: 16 titularisations pour un total de 10 essais, des statistiques frappantes pour un demi de mêlée dont c'était seulement la seconde saison dans l'élite.

Pour le trophée du meilleur international, Mathieu Babillot, autre révélation de l'équipe tarnaise championne de France, semble partir avec une longueur d'avance sur Mathieu Bastareaud et Teddy Thomas.

Meilleur joueur de Top 14: Benjamin Botica (Oyonnax), Julien Dumora (Castres), Semi Radradra (Toulon/Bordeaux-Bègles)

Meilleur jeune: Pierre Bourgarit (La Rochelle), Baptiste Couilloud (Lyon), Peyo Muscarditz (Bayonne/D2)

Meilleur international: Mathieu Babillot (Castres), Mathieu Bastareaud (Toulon), Teddy Thomas (Racing 92)

Meilleur joueur de Pro D2: Jérôme Bosviel (Montauban), Lifeimi Mafi (Perpignan), Peyo Muscarditz (Bayonne)

Meilleur staff technique de Top 14: Castres, Lyon, Montpellier

Meilleur staff technique de Pro D2: Grenoble, Montauban, Perpignan

Meilleur arbitre: Jérôme Garcès, Pascal Gaüzère, Romain Poite

Meilleure joueuse de Top 8: Caroline Drouin (Rennes), Safi N'diaye (Montpellier), Jade Konkel (Lille)