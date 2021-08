Rugby: entre Springboks et Lions, la lutte finale

Bouquet final ou nouveau bras de fer? Décevante jusqu'ici sur le plan du jeu, la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud connaîtra son dénouement samedi au Cap (18h00 françaises, GMT+2) à l'issue du troisième test décisif, sans doute le match de rugby le plus important de l'année.

"On peut difficilement faire plus gros que ça", a résumé dans la semaine Warren Gatland, le sélectionneur des Lions, une "dream team" réunissant tous les quatre ans les meilleurs joueurs anglais, écossais, gallois et irlandais.

Leurs tournées dans l'hémisphère Sud, en alternance entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, sont autant -- voire plus -- attendues que la Coupe du monde dans les pays concernés.

Mais après deux premiers chocs fermés et heurtés, remportés tour à tour par les Lions (22-17) et les champions du monde sud-africains (27-9), ce cru 2021 laisse pour l'instant sur leur faim les suiveurs et amateurs de rugby.

"Ce n'est pas beau à regarder", a jugé l'ancien sélectionneur des All Blacks, Graham Henry, appelant les deux équipes à prendre davantage de risques offensivement plutôt que de montrer leurs muscles.

Il a été partiellement entendu par son compatriote Gatland, qui a procédé à six changements pour cette "belle", dont quatre parmi les lignes arrières.

Entraîneur adjoint en charge de l'attaque, Gregor Townsend a reconnu à la veille du match que les Lions devaient "créer davantage" s'ils voulaient s'adjuger leur première tournée depuis 2013, en Australie.

"Nous savons qu'il nous faudra contrôler davantage le jeu en faisant bouger les Sud-Africains, en les fatiguant dès que nous le pouvons", a développé le technicien écossais.

- Un Français au sifflet -

Le feu follet gallois Liam Williams, bon relanceur, remplace notamment à l'arrière un Stuart Hogg pas aussi flamboyant lors des deux premiers tests que ce qu'il a l'habitude de montrer sous le maillot de l'Ecosse.

Le choix au centre de la paire irlandaise Aki-Henshaw, particulièrement à l'aise sous les ballons hauts, laisse toutefois penser que les Lions n'abandonneront pas complètement le jeu au pied d'occupation dont ils ont usé à outrance jusque-là, sans beaucoup de réussite (un seul essai en deux matches).

Elle aussi critiquée pour son approche conservatrice, l'Afrique du Sud s'en est défendue par la voix de son entraîneur adjoint Deon Davids: "Il y a une idée derrière ce que nous faisons. Il faut essayer de comprendre ce que nous tentons de proposer. Je crois en notre tactique".

Les champions du monde en titre devront composer sans deux de leurs pièces maîtresses, le troisième ligne Pieter-Steph du Toit, désigné meilleur joueur du monde en 2019, et le demi de mêlée Faf de Klerk, tous les deux blessés.

Après une année 2020 sans un seul match en raison de la pandémie de Covid-19, leur sélectionneur Jacques Nienaber a rappelé qu'ils avaient l'occasion d'écrire l'histoire en enchaînant un sacre en Coupe du monde et une série victorieuse contre les Lions.

Les Springboks s'appuieront sur leur charnière 100% montpelliéraine, avec Cobus Reinach et Handré Pollard, et sur deux autres figures du Top 14, l'ailier de Toulouse Cheslin Kolbe et le deuxième ligne de Toulon Eben Etzebeth.

Un autre habitué du championnat de France foulera samedi la pelouse du Cape Town Stadium, dont les tribunes seront à nouveau vides.

Le Catalan Mathieu Raynal a été choisi pour arbitrer cette "finale". Pas forcément un cadeau, à l'avant-veille de ses 40 ans, tant l'arbitrage a fait ces dernières semaines l'objet de vives critiques.