Rugby: Eric de Cromières, le président de Clermont, est mort d'un cancer

Eric de Cromières, président de Clermont depuis 2013, est mort dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 66 ans des suites d'un cancer, a annoncé le club auvergnat jeudi matin.

L'état de santé de M. de Cromières, qui avait annoncé début juillet dans La Montagne combattre ce cancer depuis la fin de l'hiver, s'était "dégradé rapidement" depuis quelques semaines, a indiqué le porte-parole du club, contacté par l'AFP. Le comité d'administration se réunira dans les prochains jours pour désigner un successeur.

Sous sa direction, l'ASM a remporté son second titre de champion de France en 2017, ainsi que le Challenge européen en 2019, a atteint deux fois la finale de la Coupe d'Europe (2015 et 2017) et deux autres fois la finale du Top 14 (2015 et 2019).

Ancien cadre de Michelin, Eric de Cromières avait été adoubé en 2012 par son prédécesseur René Fontès, dirigeant historique de l'ASM décédé d'une crise cardiaque en 2019.

Fontès avait hissé au plus haut niveau national les Jaunards, qui avaient enfin soulevé le Bouclier de Brennus en 2010 après trois finales perdues consécutivement. De Cromières les a maintenus dans le gratin français et européen avec la même recette, une politique de stabilité - Franck Azéma est manager depuis 2014 - basée sur la formation des jeunes du club et un recrutement au cas par cas. Les Espoirs clermontois ont remporté un 6e titre national en 2018.

Fin diplomate mais ferme, placide et plein de bon sens, De Cromières s'était opposé début 2017 à la mise en place de contrats fédéraux, une volonté de Bernard Laporte devenu président de la Fédération française. Il avait ensuite participé à la commission pour trouver une sortie de crise entre la Fédération et la Ligue.

"C'est l'issue qui peut être désagréable, mais le cancer lui-même, pour moi c'est une maladie comme les autres", avait-il relativisé début juillet en annonçant son cancer. Il participait alors encore aux réunions pour la reprise des compétitions de clubs, interrompues début mars par la crise sanitaire.