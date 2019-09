Rugby: Gareth Thomas veut "mettre fin à la stigmatisation" sur la séropositivité

Au lendemain de la révélation de sa séropositivité, Gareth Thomas, l'ex-capitaine de l'équipe du pays de Galles de rugby et des Lions britanniques et irlandais, a indiqué avoir voulu "mettre fin à la stigmatisation" au sujet de cette maladie.

"Je choisis aujourd'hui de me battre, d'éduquer et mettre fin à la stigmatisation autour de ce sujet", a assuré l'homme aux 100 sélections avec le XV du Poireau, 45 ans, dans une vidéo postée dans la nuit de samedi à dimanche sur son compte Twitter.

"Je vous demande de m'aider pour montrer que tout le monde vit dans la peur des réactions et des opinions des autres. Mais cela ne devrait pas dire qu'on doive se cacher."

"Je veux également encourager toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi. Pour réussir à faire cela, je dois m'éduquer, je dois être fort, et je dois être une personne complètement différente", a-t-il également déclaré dans un documentaire qui sera diffusé mercredi sur la chaîne britannique BBC.

"Ce que je veux apprendre à faire, c'est être capable de me dire +j'ai le sida, mais c'est OK !+," a poursuivi Gareth Thomas, en lice dimanche à Tenby (pays de Galles) sur un Iron Man, format le plus long du triathlon.

"Quand j'ai découvert que je devrais vivre avec le virus du VIH, ma première pensée a été de me dire que j'allais mourir", a affirmé le Gallois face à la caméra de la BBC. "La raison principale pour laquelle je fais ça est que je veux me souvenir de ce que ça fait de se sentir libre".

"Je ne blâme pas les gens de n'être pas au courant de la situation. Le problème c'est que dans les scénarios admis dans les années 1980, les gens n'en parlaient pas parce qu'ils ne disposaient pas d'autres informations" que de savoir qu'on est atteint du sida, avait ajouté l'ancien joueur du Stade Toulousain, avec qui il avait remporté la Coupe d'Europe en 2005.

Gareth Thomas, qui a disputé quatre Coupes du monde, avait révélé son homosexualité en 2009.

Il avait débuté sa carrière internationale en 1995 avant de prendre sa retraite en 2011. Il a été capitaine du XV du Poireau à 50 reprises.