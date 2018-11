Rugby Homophobie: lacets arc-en-ciel pour Italiens et All Blacks en soutien à Gareth Thomas

Les rugbymen de l'Italie et de la Nouvelle-Zélande porteront des lacets arc-en-ciel samedi lors de leur test-match à Rome "en geste de solidarité avec Gareth Thomas, légende du rugby gallois, victime d'une attaque homophobe" la semaine dernière, a annoncé la Fédération italienne de rugby sur son compte Twitter.

Le XV de France et celui du pays de Galles ont également annoncé qu'ils porteraient samedi des lacets arc-en-ciel en soutien à Thomas lors de leur test respectivement contre les Fidji et l'Afrique du sud.

Sélectionné 100 fois dans le XV du pays de Galles et capitaine à deux reprises des Lions britanniques et irlandais, Gareth Thomas, 44 ans, avait annoncé dimanche avoir été victime d'une attaque homophobe à Cardiff via une vidéo qu'il espère "positive".

Il y apparaît avec des contusions sur le côté gauche du visage et sur le crâne.

Gareth Thomas a pris sa retraite en 2011 et a depuis milité pour les droits des personnes homosexuelles.