Rugby: l'arbitre Nigel Owens prend sa retraite internationale

Le plus célèbre arbitre de la planète rugby, le Gallois Nigel Owens, met un terme à sa carrière internationale à 49 ans, après 17 années et 100 rencontres arbitrées au plus haut niveau, un record, a annoncé vendredi la Fédération galloise (WRU).

Owens, qui a notamment dirigé la finale de la Coupe du monde 2015 remportée par la Nouvelle-Zélande face à l'Australie, aura arbitré son dernier match international au Stade de France le 28 novembre, pour la rencontre de Coupe d'automne des nations entre la France et l'Italie (36-5).

Sa carrière internationale avait débuté par un Portugal-Géorgie en février 2003 à Lisbonne. "Cent matches, c'est un bon moment pour partir", a déclaré le Gallois, qui continuera toutefois pendant une saison voire deux à arbitrer les rencontres du Pro 14 et les compétitions de clubs gallois. Il va aussi commencer à former des officiels gallois.

- Humour britannique -

Owens, qui a participé à 4 Coupes du monde (2007, 2011, 2015, 2019), fut également le premier arbitre de haut niveau à évoquer publiquement son homosexualité et les souffrances traversées pour l'accepter et la faire accepter.

"Si on ne vous permet pas d'être vous-même et d'être heureux avec vous-même, vous ne pouvez pas savourer la vie ou donner le meilleur de vous-même", retient-il dans le communiqué de la WRU. "Il est capital qu'on soit tous traités sur un pied d'égalité, jugés sur notre caractère et sur rien d'autre."

Outre la finale du Mondial 2015, la célébrité du village de Mynyddcerrig, près de Llanelli dans le sud-ouest du Pays de Galles, aura dirigé 7 finales de Coupe d'Europe et 21 matches du Tournoi des six nations, là aussi un record.

Cet arbitre, réputé pour son humour très britannique et son côté théâtral, est devenu en 2016 à l'occasion de son 71e test-match, l'arbitre le plus capé de l'histoire, record qu'il a poussé pour atteindre la barre des 100 rencontres internationales arbitrées en novembre.

Les Bleus auront croisé sa route la bagatelle de 24 fois, autant que les Anglais et une fois de moins que les All Blacks.

Owens encourage les jeunes joueurs qui peinent à percer au plus haut niveau à tenter leur chance comme arbitre. "J'ai voyagé partout dans le monde une grande partie de ces 20 dernières années, j'ai joué un petit rôle dans les plus grandes fêtes du rugby et vous pourriez en avoir un aussi en prenant le sifflet", estime le Gallois.