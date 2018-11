Rugby: l'Australie victorieuse mais pas brillante en Italie

L'Australie, toujours en petite forme, a battu l'Italie 26 à 7 samedi à Padoue, lors d'un test-match où elle a affiché plus de doutes que de certitudes à une semaine d'un match difficile contre l'Angleterre.

A la demi-heure de jeu, aucun point n'avait encore été marqué et l'Italie semblait presque plus sereine que l'Australie qui, une semaine après une défaite au pays de Galles (9-6), commettait une foule d'erreurs, entre ballons tombés, passes imprécises et touches pas droites.

A cheval sur la première et la deuxième période, une quinzaine de minutes jouées avec plus de justesse et à plus grande vitesse ont cependant suffi aux Wallabies pour faire la différence et poser les bases d'un 18e succès en 18 matches contre l'Italie.

L'ailier Koroibete a d'abord inscrit deux essais avant la pause (30e et 35e), avant que le pilier Tupou passe la ligne toute en puissance juste après le repos (43e).

L'Italie aurait alors pu sombrer mais a au contraire réagi par Bellini, qui marquait en contre sur un ballon offert par les Wallabies (46e).

En fin de match, Genia a tout de même donné plus de marge à l'Australie (26-7, 78e), mais les Italiens pourront retenir leurs nombreuses occasions gâchées à quelques mètres de la ligne, un manque d'efficacité devenu pour eux un défaut récurrent.

Ils regretteront aussi l'essai refusé au quart d'heure de jeu à leur demi-de-mêlée Tebaldi pour un hors-jeu contesté.

"Il y avait essai. Ca ne change peut-être pas le résultat mais ça change la dynamique du match, le mental", a regretté Conor O'Shea, le sélectionneur irlandais des Azzurri.

"Mais je suis fier de mon groupe. Avec un peu plus de patience dans leurs 22 m, on aurait marqué plus. Aujourd'hui on a fait un grand pas en avant. Avec un peu plus de patience, on atteindra le niveau voulu", a-t-il ajouté.

Les Australiens de Michael Cheika ont de leur côté retrouvé un peu de confiance mais devront faire plus dans une semaine contre l'Italie à Twickenham.