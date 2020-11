Rugby: l'Ecosse signe un 5e succès d'affilée en venant à bout de l'Italie

L'Ecosse a débuté la toute nouvelle Coupe d'automne des nations de rugby par une victoire bonifiée face à l'Italie (28-17) samedi à Florence à huis clos, signant ainsi son cinquième succès d'affilée toutes compétitions confondues.

Le XV du Chardon a toutefois souffert pour se défaire de la "Squadra Azzurra", qui menait encore à un quart d'heure de la fin (14-17) grâce à un essai de l'arrière Matteo Minozzi et au jeu au pied de l'ouvreur Paolo Garbisi (12 points).

Mais les Ecossais, patients, ont compensé les pénalités concédées en inscrivant trois essais par Duhan Van der Merwe (23), homme du match, Zander Fagerson (49) et Scott Cummings (67) qui a permis à son équipe de prendre définitivement les commandes. Le quatrième essai, signé George Turner (77), a été synonyme de bonus et de délivrance pour les hommes de Gregor Townsend.

"Je dis toujours aux gars de croire en eux à titre individuel et en nous au niveau collectif", a souligné Stuart Hogg, capitaine d'une équipe écossaise qui a "le sourire" et "prend du plaisir", au micro d'Amazon Prime Video.

L'ouvreur Duncan Weir, titulaire pour la première fois depuis 2016, a fait le reste devant les perches (100% de transformations). Son retour dans le XV de départ coïncidait avec les blessures de Finn Russell et Adam Hastings, forfaits pour l'ensemble de la compétition.

Les Ecossais commencent donc ce tournoi flambant neuf à huit équipes - les Six nations plus les Fidji et la Géorgie - par une victoire une semaine après une fin de Tournoi des six nations achevée par un succès de prestige au pays de Galles (14-10).

Un fossé sépare, certes, le XV du Poireau, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, et l'Italie abonnée à la dernière place du Tournoi des six nations.

Pour la cinquième année consécutive, la "Nazionale" l'a d'ailleurs terminé avec la "cuillère de bois", après avoir (encore) perdu ses cinq matches. Samedi, elle a concédé une septième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Mais l'Ecosse a su poursuivre sa dynamique vertueuse, enclenchée après ses deux matches perdus en début de Tournoi en Irlande (19-12) puis à domicile contre l'Angleterre (13-6) en février. Cinq succès d'affilée, cela n'était plus arrivé à l'Ecosse depuis 2011.

Prochain rendez-vous dimanche en huit à Edimbourg contre la France. L'Ecosse reste sur quatre succès consécutif face aux Bleus, battus en mars à Murrayfield (28-17) lors du Tournoi.