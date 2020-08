Rugby: l'ex-sélectionneur Loffreda reprend du service chez les Pumas

L'ancien sélectionneur de l'Argentine Marcelo Loffreda, bourreau du XV de France lors de la Coupe du monde 2007, retrouve les Pumas comme manager jusqu'en 2023, au côté de l'actuel sélectionneur Mario Ledesma, a annoncé lundi la Fédération (UAR) sur son site.

L'ancien centre de l'équipe nationale (46 sélections entre 1978 et 1994), âgé de 61 ans, aura un rôle similaire à celui de Raphaël Ibanez en France: assistant de Ledesma, il sera chargé de la communication, de la logistique et des relations entre joueurs et membres du staff.

Loffreda, qui travaillait jusqu'ici pour l'équipe de la province de Buenos Aires (URBA), prend ses fonctions avec effet immédiat et à temps complet, jusqu'au prochain Mondial en France.

C'est là même, lors du précédent Mondial organisé dans l'hexagone, qu'il avait contrecarré les plans de son homologue français Bernard Laporte en battant les Bleus deux fois au Stade de France: en phase de poule (17-12) puis lors du match pour la 3e place (34-10).