Rugby: l'Italie au Japon sans Parisse

Le sélectionneur irlandais de l'équipe d'Italie Conor O'Shea a laissé au repos son capitaine Sergio Parisse pour la tournée des Azzurri au Japon au mois de juin, a annoncé mercredi la fédération italienne de rugby.

L'absence de Parisse est le principal fait notable dans la liste de 31 joueurs annoncée par O'Shea. Cette liste ne comprend qu'un seul débutant, le pilier du Benetton Rugby Cherif Traoré, et enregistre les retours des centres Michele Campagnaro et Luca Morisi.

"Cette tournée est une grande opportunité pour l'équipe de continuer à apprendre et progresser dans l'optique de la Coupe du Monde l'an prochain au Japon. Mais nous voulons aussi mettre la pression nécessaire au sein du groupe pour transformer nos bonnes prestations en résultats", a déclaré O'Shea, cité dans le communiqué de la fédération.

L'Italie, qui a reçu une troisième cuillère de bois consécutive lors du dernier Tournoi des Six Nations, jouera deux test-matches face au Japon les 9 et 16 juin à Oita et Kobe, ainsi qu'un match de préparation le 2 juin à Nagano contre le Yamaha Jubilo, un club de première division nippone.

Le groupe:

Avants: Simone Ferrari, Andrea Lovotti, Tiziano Pasquali, Cherif Traoré, Federico Zani, Luca Bigi, Leonardo Ghiraldini, Oliviero Fabiani, George Biagi, Marco Fuser, Dean Budd, Federico Ruzza, Alexander Zanni, Giovanni Licata, Jake Polledri, Sebastiani Negri, Abraham Steyn.

Arrières: Marcello Violi, Guglielmo Palazzani, Tito Tebaldi, Tomasso Allan, Carlo Canna, Mattia Bellini, Tomasso Benvenuti, Michele Campagnaro, Luca Morisi, Giulio Bisegni, Tomasso Castello, Jayden Hayward, Matteo Minozzi, Edoardo Padovani