Rugby: la France avec une charnière Lucu-Jalibert et deux néophytes face au Japon

Le XV de France entamera sa tournée estivale au Japon, samedi à Aichi, avec une charnière composée du demi de mêlée Maxime Lucu et de l'ouvreur Matthieu Jalibert, évoluant tous deux à Bordeaux-Bègles, et deux joueurs sans sélection, a annoncé jeudi le sélectionneur Fabien Galthié.

Le troisième ligne du Racing 92 Yoan Tanga et le deuxième ligne de Bordeaux-Bègles Thomas Jolmès vivront ainsi leur première sélection dans une équipe de départ où figurent également dix vainqueurs du Grand Chelem 2022.

Les Toulousains Thibaud Flament (24 ans, 7 sél.), Peato Mauvaka (25 ans, 14 sél.) et Matthis Lebel (22 ans, 2 sél.), les Lyonnais Dylan Cretin (24 ans, 18 sél.) et Demba Bamba (23 ans, 23 sél.), Lucu (29 ans, 7 sél.) et Yoram Moefana (21 ans, 6 sél.), le Clermontois Damian Penaud (25 ans, 32 sél.), le Perpignanais Melvyn Jaminet (22 ans, 11 sél.) et le Toulonnais Jean-Baptiste Gros (22 ans, 19 sél.), qui ont tous participé au Tournoi des six nations, seront en effet alignés au coup d'envoi samedi.

Au niveau de la charnière, le sélectionneur a donc décidé d'associer Lucu à son partenaire de club Jalibert (23 ans, 15 sél.).

L'ouvreur de l'UBB va porter le maillot bleu pour la première fois depuis la victoire contre les All Blacks (40-25) en novembre.

Lucu, lui, connaîtra sa première titularisation après sept apparitions en sortie de banc, à chaque fois comme remplaçant d'Antoine Dupont.

Le demi de mêlée de Toulouse, laissé au repos pour cette tournée comme de nombreux vainqueurs du Tournoi, sera justement suppléé dans son rôle de capitaine par Charles Ollivon (29 ans, 23 sél.).

Le troisième ligne de Toulon, longtemps blessé à un genou, va retrouver les Bleus ainsi que son statut de capitaine 463 jours après son dernier match et une défaite contre l’Écosse (27-23) en mars 2021.

L'encadrement des Bleus a également opté pour un banc à six avants et deux arrières, l'habituel troisième ligne du Stade français Sekou Macalou étant également une option à l'aile.

Le XV de France, invaincu depuis huit matches, doit affronter le Japon à deux reprises, les 2 et 9 juillet.

Le XV de départ de la France contre le Japon: Jaminet - Penaud, Vakatawa, Moefana, Lebel - (o) Jalibert, (m) Lucu - Ollivon (cap.), Tanga, Cretin - Jolmès, Flament - Bamba, Mauvaka, Gros

Remplaçants: Bourgarit, Priso, Falatea, T. Lavault, S. Tolofua, Macalou, Couilloud, Hastoy.