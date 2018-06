Rugby: la France sans Fofana mais avec Gourdon pour la revanche face aux All Blacks

Kévin Gourdon a été titularisé jeudi par le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel au poste de numéro 8 pour le deuxième test-match face à la Nouvelle-Zélande à Wellington, où cinq joueurs feront leur entrée dans l'équipe de départ mais pas le centre Wesley Fofana.

Fofana (30 ans, 44 sél.), dont la dernière sélection remonte à novembre 2016 (19-24 au Stade de France face aux... All Blacks), s'est entraîné normalement depuis le début de la semaine après avoir été ménagé la précédente, avant le test à Auckland lorsque les Néo-Zélandais ont corrigé les Bleus (11-52).

Il a cependant visiblement été jugé encore trop juste par l'encadrement et ne figure pas non plus parmi les remplaçants.

Brunel a reconduit au centre Geoffrey Doumayrou pour former la paire avec le capitaine Mathieu Bastareaud.

Derrière eux, Benjamin Fall remplace à l'arrière Maxime Médard. A leurs côtés Gaël Fickou a été titularisé sur une aile pour pallier le forfait de Rémy Grosso pour le reste de la tournée après avoir été victime d'une double fracture du crâne à l'Eden Park.

Devant, Brunel a opté pour Bernard Le Roux en deuxième ligne plutôt que pour Paul Gabrillagues, et renouvelé au deux-tiers sa troisième ligne: comme Fall, Kélian Galletier (26 ans, 3 sél.) et Mathieu Babillot (24 ans, 1 sél.), finalistes du Top 14 et trop juste samedi dernier, débuteront. Il s'agira de leur première titularisation en bleu.

Ils prennent la place numériquement de Judicaël Cancoriet et Fabien Sanconnie, ce dernier étant remplacé à son poste de N.8 par Kévin Gourdon, le seul à sauver sa tête, donc, au sein d'une troisième ligne dépassée à Auckland. Malgré plusieurs absences défensives, comme flanker.

- Bourgarit, première? -

Le joueur de La Rochelle (28 ans, 17 sél.) commencera pour la deuxième fois seulement au centre de la troisième ligne tricolore, après le match d'ouverture du dernier Tournoi des six nations contre l'Irlande (13-15), où il s'était blessé pour la suite de la compétition.

Fall (29 ans, 10 sél.) avait lui démarré les trois derniers matches du Tournoi, dont le dernier au pays de Galles avec dans le dos le numéro 15 (13-14), où il s'était montré très convaincant, notamment sous les ballons hauts. Une performance à rééditer après le match hésitant, surtout en défense, de Médard samedi dernier.

Fickou (24 ans, 36 sél.) avait également débuté à Cardiff, et aussi sur une aile, alors qu'il joue habituellement au centre. C'est pourtant vers lui que s'est tourné Brunel, plutôt que vers Hugo Bonneval, pour pallier le forfait de Grosso, qu'il avait remplacé en cours de rencontre à l'Eden Park.

Enfin en deuxième ligne, Le Roux (29 ans, 31 sél.) connaîtra sa première titularisation depuis Irlande-France en février 2017 (9-19), où il avait été très décevant en troisième ligne. Samedi, il débutera pour la première fois dans la "cage", aux dépens de Gabrillagues, sans doute afin d'apporter un peu plus d'impact sur le premier plaquage.

Le deuxième ligne du Stade Français prend place sur le banc, comme Pierre Bourgarit, qui pourrait donc connaître sa première sélection. Le talonneur du Stade Rochelais a été préféré à Adrien Pelissié, catastrophique lors de son entrée en jeu samedi dernier.

L'encadrement a également changé de doublure au poste de pilier droit: Cedate Gomes Sa remplace Rabah Slimani, qui avait nettement reculé pour sa première mêlée fermée quelques minutes après son entrée en jeu.

Le XV de départ: Fall - Thomas, Bastareaud (cap), Doumayrou, Fickou - (o) Belleau, (m) Parra - Galletier, Gourdon, Babillot - Maestri, B. Le Roux - Atonio, Chat, Priso

Remplaçants: Bourgarit, Baille, Gomes Sa, Gabrillagues, Lapandry, Serin, Plisson, Médard