Rugby: la Ligue veut reporter ses élections de quelques mois

La Ligue nationale de rugby (LNR) souhaite décaler à l'été 2021, à l'issue de l'actuelle saison, ses élections internes prévues initialement au plus tard le 31 mars, a-t-elle acté jeudi lors de son assemblée générale.

Pour trouver un successeur à Paul Goze, qui arrive au terme de son second mandat de quatre ans et ne peut se représenter, la Ligue veut prendre en compte le "contexte exceptionnel dans lequel se déroule cette saison" et décaler de quelques mois la fin de mandat de ses instances dirigeantes, déjà repoussée en raison du contexte sanitaire.

Cette proposition de modifier les statuts de manière "ponctuelle et limitée" émane à l'origine de l'Union des Clubs Professionnels de Rugby (UPCR). Mais elle est soumise à validation par la Fédération (FFR), réunie en assemblée générale, alors que l'AG financière de celle-ci vient de se tenir samedi et que la LNR entretient des rapports tendus avec la FFR depuis l'élection de Bernard Laporte fin 2016.

Dernier sujet de dissensions en date, la mise à disposition des internationaux français. Les négociations ont abouti à un compromis à quelques jours seulement du premier match d'automne du XV de France, mais le sujet revient sur la table avec le Tournoi des six nations 2021 qui approche, pour lequel le sélectionneur Fabien Galthié souhaiterait disposer de 42 joueurs comme en 2020.

La LNR a par ailleurs approuvé ses comptes de la saison 2019-2020. Ses revenus pâtissent logiquement de l'interruption des compétitions en mars due à la pandémie de Covid-19: ils s'établissent à 129,4 millions d'euros, contre 136,7 pour la saison précédente.

Malgré cette baisse, la distribution aux clubs s'élève à 109,3 millions d'euros, "maintenue au niveau prévu dans le budget initial grâce au recours à un prêt garanti par l'Etat", précise la Ligue. Un montant en hausse par rapport à 2019 (100,7 millions).