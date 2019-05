Rugby: le All Black Naholo rejoint les London Irish

Le Néo-Zélandais Waisake Naholo rejoindra le Championnat d'Angleterre et les London Irish, les nouveaux promus, après avoir disputé avec les All Blacks la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre).

Naholo, originaire des Fidji, a marqué 16 essais en 26 sélections et faisait partie de l'équipe victorieuse de la Coupe du monde 2015.

L'entraîneur All Black Steve Hansen a salué le joueur âgé de 28 ans qui ne pourra donc plus être sélectionné en rejoignant l'Europe: "On a hâte de le voir à l'oeuvre en Nouvelle-Zélande en 2019, nous lui souhaitons du bien pour ses futures aventures", a-t-il souligné dans un communiqué.

Naholo rejoindra les internationaux irlandais Sean O'Brien et Paddy Jackson, ainsi que les Australiens Sekope Kepu, Curtis Rona et Nick Phipps.