Rugby: le capitaine des Springboks toujours incertain à cinq jours du match contre les Lions

Le capitaine des Springboks Siya Kolisi, testé positif au Covid-19 il y a une dizaine de jours, est toujours incertain à cinq jours du match contre les Lions britanniques et irlandais, a expliqué lundi l'encadrement sud-africain.

"D'ici ce soir (lundi), nous saurons qui peut jouer", a déclaré Mzwandile Stick, l'entraîneur adjoint des Springboks, lors d'une conférence de presse en ligne.

Des spécialistes doivent examiner les 14 joueurs sud-africains diagnostiqués positifs au Covid-19 durant la deuxième semaine de juillet, en plus du sélectionneur Jacques Nienaber et d'autres membres de l'encadrement.

La composition de l'équipe sud-africaine appelée à affronter les Lions samedi doit être annoncée mercredi.

Un foyer de contamination avait poussé à l'annulation du deuxième match que les Springboks devaient disputer début juillet contre la Géorgie pour se préparer à affronter les Lions britanniques et irlandais à trois reprises, les 24 et 31 juillet et le 7 août.

"Emotionnellement, physiquement, nous sommes prêts", a commenté le demi d'ouverture Handré Pollard, qui figurait également parmi les joueurs infectés, en compagnie notamment du deuxième-ligne Marvin Orie, du centre Frans Steyn, et du pilier Frans Malherbe.

Pollard, joueur de Montpellier, est vice-capitaine des Springboks, pour lesquels il avait inscrit 22 points lors de la finale de la dernière Coupe du monde remportée face à l'Angleterre.