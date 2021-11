Rugby: le pays de Galles bat péniblement 14 Australiens (29-28)

Le pays de Galles a eu besoin d'une pénalité dans le temps additionnel pour venir à bout (29-28), samedi à Cardiff, d'Australiens rapidement en infériorité numérique et qui rentreront bredouilles de leurs tests d'automne.

Déjà dominés par l'Ecosse (15-13) et l'Angleterre (32-15), les Wallabies se sont compliqué la tâche dès la l5e minute, quand leur troisième ligne centre, Rob Valetini, a écopé d'un carton rouge pour un choc tête contre tête qui avait ouvert l'arcade sourcilière d'Adam Beard, le deuxième ligne gallois.

Ils avaient pourtant démarré le match sur les chapeaux de roue avec un essai d'entrée par Andrew Kellaway (2e) qui leur permettait de mener 7-3 au moment de l'expulsion de Valetini.

Même réduits à 14, ils ont ensuite essayé d'utiliser la moindre cartouche face à des Gallois toujours handicapés par des absences pour blessures. A la pause, rien n'était fait (16-13).

Un essai sur interception de Nick Tompkins, sur lequel les Australiens s'étaient arrêtés de jouer en pensant à un en-avant, semblait avoir donné un avantage décisif aux derniers vainqueurs du Tournoi des six nations (23-13, 47e).

Mais Nic White (23-20, 61e) puis Filipo Daugunu (26-25, 70e) sont parvenus à aplatir dans l'en-but gallois et à maintenir la pression sur les locaux. Puis l'arrière Kurtley Beale a même cru donner la victoire aux siens, à la 78e, avec une autre pénalité (26-28).

Mais le XV du poireau, au terme d'une belle offensive d'envergure, riche de 15 phases de jeu, s'est offert une dernière pénalité et donc un troisième succès de rang contre l'Australie.

Avec deux défaites, large contre la Nouvelle-Zélande (54-16) et plus serrée contre l'Afrique du sud (23-18), et deux victoires, contre les Fidji (38-23) et donc l'Australie, ces matches d'automne ont sans doute été riches en enseignements pour Wayne Pivac. Le sélectionneur néo-zélandais des Gallois en a aussi profité pour faire beaucoup tourner, à certains postes.