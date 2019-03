Rugby: le plaquage à la ceinture testé jusqu'en Fédérale 2

L'abaissement de la ligne de plaquage autorisée de l'épaule à la ceinture, que la France a décidé de tester en 2019-2020 afin de protéger la santé des joueurs, sera mis en place dans les compétitions amateur jusqu'en Fédérale 2, a annoncé vendredi la Fédération française de rugby (FFR).

La Fédérale 1, plus haut niveau amateur et 3e échellon national après le Top 14 et la Pro D2, ne sera donc pas concernée, hormis ses Espoirs qui feront aussi partie de l'expérimentation décidée lors du symposium mondial sur la santé des joueurs mi-mars à Marcoussis.

L'abaissement de la zone de plaquage autorisée doit permettre de réduire le nombre de plaquages dangereux. La FFR étudie encore dans quelles catégories elle pourra s'essayer à l'autre changement de règle prévu, l'interdiction du plaquage à deux.

Ces deux changements de règles font partie des huit retenues dans un premier temps par World Rugby, lors du symposium, pour le cycle quadriennal qui débutera après la Coupe du monde au Japon (20 septembre - 2 novembre).

La santé des joueurs est au coeur des préoccupations pour ce nouveau cycle, notamment après le décès de quatre jeunes joueurs, amateurs ou jeunes professionnels, en moins d'un an en France. Cette préoccupation va de pair avec les objectifs de fluidification du jeu.

A l'issue de son comité directeur, la FFR a également annoncé la gratuité de la licence de début avril à fin juin afin d'attirer de nouveaux licenciés. La FFR subit depuis plusieurs années une perte continue du nombre de ses pratiquants.

La Fédération s'est également positionnée pour l'organisation du mondial de rugby à VII en 2022. La FFR envisage une déclaration de manifestation d'intérêts pour se lancer.