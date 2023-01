Rugby: le Sud-Africain Siya Kolisi au Racing 92 après la Coupe du monde 2023

Le capitaine champion du monde sud-africain Siya Kolisi s'est engagé avec le Racing 92 jusqu'en 2026 mais ne rejoindra son nouveau club qu'après la Coupe du monde 2023, a annoncé mardi le club parisien.

Le troisième ligne âgé de 31 ans, capitaine des Springboks lors du Mondial-2019 remporté en battant en finale l'Angleterre 32 à 12 au Japon, évolue depuis 2021 au sein de la franchise sud-africaine des Sharks.

"Cette signature s'inscrit dans un accord plus large de collaboration sur le long terme entre les clubs du Racing 92 et des Sharks où chacune des parties a consenti des efforts financiers", a indiqué le club parisien, sans donner plus de détails.

L'actuel 4e du Top 14 s'offre là un des meilleurs joueurs du monde à son poste. C'est aussi un symbole puisque Kolisi, très engagé en faveur de l'éducation et de la cohésion sociale, a été le premier capitaine noir de l'Afrique du Sud.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre le Racing 92 après la Coupe du monde, un club visionnaire que j'ai toujours admiré (...). Le Racing 92 a de grandes ambitions sur le terrain mais également des projets sociétaux très encourageants, ce qui correspond à ma mission et à mes valeurs personnelles", a déclaré Kolisi, cité dans le communiqué.

"La signature de Siya Kolisi conforte les ambitions du Racing 92 et va offrir à nos supporters un spectacle de haut niveau à Paris La Défense Arena. Sa culture profonde de la victoire et son leadership naturel font de lui un très grand joueur qui se double d'un homme profondément humaniste", a estimé Jacky Lorenzetti, le président du conseil de surveillance du Racing 92.

Cette saison, Kolisi, également passé par la franchise des Stormers du Cap (2012-2020), a disputé cinq rencontres avec les Sharks, dont quatre comme titulaire.

Il a également joué quatre matches avec les Springboks en novembre, dont la défaite face aux Bleus (30-26).

La dixième édition de la Coupe du monde aura lieu en France du 8 septembre au 28 octobre.

