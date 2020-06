Rugby: les All Blacks contre le XIII d'Australie pour renflouer les caisses?

Les rois du rugby à XV contre ceux du XIII? Des discussions sont en cours pour organiser un match exhibition inédit entre les All Blacks néo-zélandais et les Kangaroos australiens, a-t-on appris jeudi auprès des deux sélections.

Cette rencontre aux contours encore flous pourrait se dérouler le 5 décembre en Australie à 14 joueurs contre 14. Elle veut s'appuyer tant sur la rivalité géographique entre Australiens et Néo-Zélandais que sur celle historique entre les deux formes de rugby.

Elle est destinée essentiellement à renflouer les caisses des deux fédérations mises à mal par les annulations de matches consécutives à la pandémie de Covid-19.

Le patron de la fédération de rugby néo-zélandaise, Mark Robinson, a confirmé la tenue de pourparlers, bien que sa priorité soit de disputer le plus grand nombre de rencontres à XV en 2020.

"On nous a proposé l'option de ce match hybride. C'est l'un des nombreux scénarios possibles pour une année unique comme celle-ci où nous voulons faire preuve d'innovation pour trouver des idées génératrices de revenus", a déclaré M. Robinson aux médias néo-zélandais.

"Nous allons y travailler et voir si cette idée mérite d'aller plus loin", a-t-il prudemment déclaré.

Mal Meninga, l'entraîneur de l'équipe australienne championne du monde, a lui déclaré au Courier-Mail de Brisbane avoir "hâte que cela se produise" et "espérer faire décoller ce concept".

Le vice-capitaine des Kangaroos, Daly Cherry-Evans, s'est dit favorable même s'il n'a "absolument aucune idée de la façon dont cela fonctionnerait". "Ca semble amusant, donc je suis prêt à le faire", a-t-il déclaré.

Craig Bellamy, l'entraîneur de l'équipe à XIII des Melbourne Storm, n'en sait pas plus et dit avoir entendu parler "des règles du rugby à XV pour moitié et de rugby à XIII pour l'autre".

Si les règles de jeu ne semblent pas arrêtées, les organisateurs pensent déjà à en faire un événement lucratif bisannuel.

La NZR et la ligue de rugby australienne ont toutes deux perdu des millions de dollars en raison de la pandémie de Covid-19 et cherchent des palliatifs

Après le report du Rugby championship, qui oppose chaque année la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Argentine, les All Black envisagent de disputer quatre matches uniquement contre leurs voisins australiens.

Les Kangaroos devaient eux disputer trois test matches en Angleterre en octobre et novembre, remplacés par des rencontres contre des provinces australiennes de rugby à XIII.