Rugby: les frères Ioane signent un contrat de longue durée avec la Nouvelle-Zélande

Les frères Rieko et Akira Ioane, deux vedettes du rugby All-Black, ont signé un contrat de longue durée avec la Fédération néo-zélandaise et leur club d'Auckland Blues, a annoncé vendredi New Zealand Rugby (NZR).

Le trois-quart aile Rieko, âgé de 21 ans, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison 2022, alors que le contrat du troisième ligne Akira courra jusqu'en 2021.

Rieko est la révélation de l'année de World Rugby, lui qui a marqué 18 essais en 18 test-matches avec les All Blacks depuis ses débuts en 2016.

Son aîné Akira, 23 ans, n'a pas encore disputé de test-match, mais est entré en cours de jeu avec les All Blacks contre le XV de France à Lyon en 2017.