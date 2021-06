Rugby: les Lions sans Anglais dans le XV de départ contre le Japon

Aucun Anglais ne figure dans le XV de départ des Lions britanniques et irlandais qui affrontera le Japon samedi à Murrayfield, selon sa composition dévoilée mardi par le sélectionneur Warren Gatland.

Le talonneur Jamie George, le deuxième ligne Courtney Lawes, l'ouvreur/centre Owen Farrell ainsi que l'ailier/arrière Anthony Watson, tous habitués du XV de la Rose, débutent sur le banc.

En préambule à leur tournée qui les emmenèrera à partir de dimanche en Afrique du Sud, un pays à destination duquel il est prévu qu'ils s'envolent au lendemain de cette rencontre contre les Brave Blossoms, les Lions disputeront le premier match de leur histoire en Ecosse.

Devant du public, un maximum de 16.500 spectateurs ayant été autorisé à assister à la rencontre face à une équipe nipponne quart de finaliste de la dernière Coupe du monde en 2019.

Comme prévu, le deuxième ligne gallois Alun Wyn Jones, qui figure dans le le XV idéal du dernier Tournoi, sera le capitaine de l'équipe des Lions britanniques et irlandais.

Les Irlandais sont en force, au nombre de six, dans le XV de départ. La paire de centres composée de Robbie Henshaw et Bundee Aki, celle du dernier match du XV du Trèfle dans le Tournoi des six nations remporté 32-18 contre l'Angleterre, a notamment été titularisée.

Outre Alun Wyn Jones, quatre autres joueurs élus par le public dans le XV idéal du dernier Tournoi des six nations figurent dans le XV de départ: Henshaw, dans la grande tradition des centres irlandais, l'ailier écossais Duhan van der Merwe, le remuant et virulent troisième ligne aile écossais Hamish Watson, et le talonneur gallois Ken Owens.

Plusieurs joueurs clef de cette cuvée 2021 des Lions en sont par contre absents, parmi lesquels deux Ecossais: l'ouvreur Finn Russell qui a disputé le week-end dernier la demi-finale du Top 14 avec le Racing 92 vendredi, et l'arrière Stuart Hogg qui évolue à Exeter et doit encore disputer la finale de la Premiership.

Après ce match contre le Japon, les Lions britanniques et irlandais iront disputer huit rencontres en Afrique du Sud, dont trois test-matches.

Composition de l'équipe des Lions contre le Japon:

Liam Williams (WAL) - Josh Adams (WAL), Robbie Henshaw (IRL), Bundee Aki (IRL), Duhan van der Merwe (SCO) - (o) Dan Biggar (WAL), (m) Conor Murray (IRL) - Hamish Watson (SCO), Jack Conan (IRL), Tadhg Beirne (IRL) - Alun Wyn Jones (WAL/cap.), Iain Henderson (IRL) - Zander Fagerson (SCO), Ken Owens (WAL), Rory Sutherland (SCO)

Remplaçants: Jamie George (ENG), Wyn Jones (WAL), Tadhg Furlong (IRL), Courtney Lawes (ENG), Taulupe Faletau (WAL), Ali Price (SCO), Owen Farrell (ENG), Anthony Watson (ENG)

Sélectionneur: Warren Gatland (NZL)