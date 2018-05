Rugby Mondial-2019: le sÃ©lectionneur du Japon a choisi de se priver de Goromaru

Le sélectionneur du Japon Jamie Joseph a choisi de tirer un trait sur l'arrière vedette Ayumu Goromaru, dont l'étoile a pâli depuis 2015, lors de la Coupe du monde 2019 à domicile, a-t-il annoncé vendredi dans un entretien à l'AFP.

"Il a disparu du cadre depuis la Coupe du monde (2015)", a indiqué le technicien néo-zélandais.

Goromaru a été le visage des "Brave Blossoms" héroïques de 2015, lorsqu'ils avaient battu à la surprise générale l'Afrique du Sud (34-32).

Le buteur de 32 ans a enchaîné deux expériences non-concluantes aux Queensland Reds puis à Toulon, et s'est éloigné des radars du sélectionneur, malgré un retour sur l'archipel en 2017, au Yamaha Jubilo.

A plus d'un an de la Coupe du monde à la maison, l'esprit de Joseph est tourné vers les deux Tests à venir contre l'Italie, les 9 et 16 juin à Oita puis Kobe, et la Géorgie le 23 juin à Toyota.

"Nous voulons atteindre les quarts de finale" du Mondial, a indiqué le sélectionneur, par ailleurs à la tête des Sunwolves, la seule équipe japonaise du Super Rugby.

"Nous avons battu des équipes de premier plan ces dernières années. Nous aurions dû battre la France chez elle en novembre dernier, mais avons fait match nul (23-23)", a-t-il poursuivi.

"On peut être bon sur un match. C'est différent du Super Rugby: on joue quatre matches, c'est un tournoi très différent. C'est notre objectif", a assuré le Néo-Zélandais.