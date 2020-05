Rugby: Montpellier confirme le départ de Fall

L'arrière ou ailier international Benjamin Fall, annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines et libre en juin, va quitter Montpellier, a confirmé dimanche le club héraultais.

Fall, âgé de 31 ans, évoluait au MHR depuis 2014 et son arrivée en provenance du Racing 92 (2010-2014).

En six saisons dans l'Hérault, Fall a disputé une centaine de rencontres, mais a très peu joué (2 matches) la dernière saison en raison de diverses blessures.

Il a néanmoins disputé une finale du championnat en 2018 face à Castres (29-13) et remporté le Challenge européen en 2016.

"J'étais venu à Montpellier pour gagner des titres et retrouver l'équipe de France, des choses ont été réalisés et d'autres non. Je m'étais promis de devenir champion de France avec ce club mais cet échec me restera en travers de la gorge", témoigne-t-il sur le site du club.

L'international français (14 sélections) n'a plus joué en équipe de France depuis la défaite face au Fidji (14-21), au cours des tests de l'automne 2018.

Benjamin Fall, qui s'est révélé à Bayonne après avoir débuté à Langon (Fédérale 1), était en contacts avec un ou deux clubs avant que la crise sanitaire, provoquée par le Covid-19, n'interrompe le championnat. "Je ne sais pas encore où j'évoluerai l'année prochaine mais j'ai hâte de retrouver les terrains", conclut-il.