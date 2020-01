Rugby: Nakarawa, licencié par le Racing 92, retourne à Glasgow

L'international fidjien Leone Nakarawa, licencié il y a un mois par le Racing 92 pour être rentré en retard de ses congés après la Coupe du monde, va retourner aux Glasgow Warriors, où il a joué de 2013 à 2016, a annoncé jeudi l'équipe écossaise.

Le deuxième ligne de 31 ans (62 sélections) doit s'engager jusqu'à la fin de la saison, sous réserve d'obtenir un visa et de passer sans encombre la visite médicale, précisent les Warriors sur leur site internet.

Nakarawa avait été un joueur majeur du club lors de son premier passage. En 2015, il avait été notamment élu homme du match de la finale du Pro 12 - le championnat rassemblant alors les meilleures provinces galloises, irlandaises, écossaises et italiennes - remportée par les Warriors, leur premier titre international.

Le Fidjien, champion olympique à VII à Rio en 2016, avait continué sur sa lancée au Racing où, en trois saisons, il s'était imposé comme l'un des joueurs les plus attrayants du championnat de France et de la Coupe d'Europe, notamment par ses qualités de déplacement et sa technique individuelle, hors normes pour un joueur de son gabarit (1,98 m pour 108 kg).

Mais le club francilien a choisi de faire un exemple le 6 décembre en le licenciant pour son retour tardif de congés post-Mondial.

"Au Racing, la seule star, c'est l'équipe et l'attitude individualiste de Monsieur Leone Nakarawa est inconcevable. Elle dénote d'un total manque d'esprit d'équipe et d'une insubordination caractérisée", avait écrit le club dans son communiqué pour justifier ce licenciement.