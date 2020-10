Rugby: remise en route piégeuse pour La Rochelle à Bayonne

Après quasiment quatre semaines sans jouer, La Rochelle reprend le chemin du Top 14 avec un déplacement délicat à Bayonne, une équipe en forme, vendredi en ouverture de la 4e journée marquée aussi par le retour du Racing 92.

Le 12 septembre, les Rochelais s'inclinaient à Toulouse (39-23) et n'ont pas foulé les terrains du Championnat de France depuis.

Après deux semaines de trêve pour cause de compétitions européennes, où elle n'était plus en course, l'équipe du N.8 des Bleus Grégory Alldritt aurait dû reprendre samedi dernier avec la réception du Racing 92.

Mais la découverte de neuf cas de contamination au Covid-19 dans l'effectif francilien, staff compris, a provoqué le report sine die de la rencontre. Une situation tout sauf idéale pour les Rochelais avant d'affronter des Basques en pleine confiance.

Après plus de 40 points encaissés à Brive (42-23), l'Aviron bayonnais a enchaîné deux victoires face à des places fortes du championnat: à domicile contre Clermont (21-19) puis à Paris face au Stade français (26-19).

Emmenée par l'arrière Gaëtan Germain (21 points), l'une de ses nouvelles recrues, l'équipe basque a accompli une prestation aboutie à Jean-Bouin, mais n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière selon son entraîneur Yannick Bru.

"Il y a beaucoup de choses à améliorer sur ce match (à Paris) mais par contre il y a l'état d'esprit, il y a de l'organisation en défense, il y a de la solidité devant et il y a de la solidarité", avait estimé le coach.

De son côté, La Rochelle avait commencé la saison par un succès contre Toulon (29-15) avant donc de s'incliner devant le Stade toulousain et la vitesse de l'ailier sud-africain champion du monde Cheslin Kolbe, auteur de deux essais dont un somptueux lors de ce match.

A Bayonne, les Rochelais devraient pouvoir compter sur presque toutes leurs forces vives, comme les trois capitaines, Romain Sazy, Victor Vito et Alldritt ou encore l'ailier Arthur Retière, retenu dans le groupe des 31 du XV de France pour affronter le pays de Galles le 24 octobre.

Les piliers internationaux Dany Priso et Vincent Pelo, opérés respectivement d'un doigt et des cervicales, sont absents pour plusieurs mois. Mais le Tongien Loni Uhila est arrivé comme joker médical pour remplacer Pelo.

- Le coronavirus s'acharne sur Castres -

Pour la réception du Stade toulousain samedi, le Racing 92 espère ne pas être trop diminué, après la vague de contaminations au coronavirus la semaine passée. Celle-ci n'a pas épargné, notamment, l'ailier argentin Juan Imhoff auteur de l'essai décisif en demi-finale de Coupe d'Europe contre le club anglais des Saracens fin septembre.

Après la fermeture de son centre d'entraînement pour au moins cinq jours, le club francilien a fait le choix de placer ses joueurs à l'isolement dans un hôtel pour réduire les risques de nouvelle infection, alors que se profile la finale de la Champions Cup contre les Anglais d'Exeter, le 17 octobre à Bristol (Angleterre).

Le club de Castres a lui une nouvelle fois été frappé par le coronavirus. Mercredi, onze cas positifs ont été détectés au sein de l'effectif. Puis jeudi, de nouveaux tests PCR ont révélé cinq nouveaux cas positifs, a indiqué le club du Tarn. Dans ce contexte, la Ligue a confirmé jeudi le report "à une date ultérieure" non précisée le match Castres-Brive.

Le déplacement des Castrais, la semaine dernière, à Montpellier, avait déjà été ajourné.

Comme La Rochelle, Montpellier reprend aussi après quatre semaines d'arrêt. Ce sera samedi à Toulon.

Programme de la 4e journée de Top 14:

Vendredi

(20h45) Bayonne - La Rochelle

Samedi

(18h15) Agen - Stade français

Toulon - Montpellier

(21h00) Racing 92 - Toulouse

Dimanche

(19h00) Pau - Lyon

(21h10) Bordeaux-Bègles - Clermont