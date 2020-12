Rugby: Richie McCaw et Jessy Trémoulière élus joueur et joueuse de la décennie

Le Néo-Zélandais Richie McCaw, vainqueur des Coupes du monde 2011 et 2015, et la Française Jessy Trémoulière, qui a contribué aux Grands Chelems des Bleues dans le Tournoi des Six Nations 2014 et 2018, ont été élus joueur et joueuse de la décennie à l'issue d'un vote du public révélé lundi par World Rugby.

McCaw, 39 ans et retraité des terrains depuis sa seconde couronne mondiale en 2015, a devancé son compatriote et ex-coéquipier Dan Carter, élu comme lui trois fois joueur de l'année. A 28 ans, Trémoulière est elle toujours active en club à Romagnat, près de Clermont, comme avec le XV de France féminin.

En raison de la pandémie de Covid-19 qui a interrompu ou modifié le format des compétitions en 2020, World Rugby a décidé de ne pas tenir son élection annuelle mais de la remplacer par un vote du public sur l'ensemble de la décennie 2010. Les résultats ont été présentés lors d'une cérémonie en ligne.

Tous les joueurs et joueuses élus joueurs de l'année depuis 2010 étaient en lice, des triples vainqueurs néo-zélandais au Sud-Africain Pieter-Steph du Toit, lauréat 2019 après avoir soulevé la Coupe du monde avec les Springboks.