Rugby: Schmidt, bye-bye l'Irlande, bonjour les All Blacks ?

Une page se tourne en Irlande: le Néo-Zélandais Joe Schmidt, architecte des succès du XV du Trèfle depuis 2013, a annoncé lundi qu'il quitterait son poste après la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre), pour probablement retourner au pays. Et y entraîner les All Blacks ?

"J'ai décidé d'arrêter d'entraîner et de donner la priorité à ma famille après la Coupe du monde 2019", explique dans un communiqué de la Fédération irlandaise de rugby (IRFU) Schmidt qui sera remplacé par son adjoint, l'Anglais Andy Farrell, jusqu'à la Coupe du monde 2023 en France.

Une déclaration qui laisse toutes les portes ouvertes et entendre que Schmidt, âgé de 53 ans et arrivé en Irlande en 2010 (d'abord comme entraîneur du Leinster), retournera en Nouvelle-Zélande dans un an.

Pour endosser le poste le plus prestigieux du monde du rugby, sélectionneur des All Blacks doubles champions du monde en titre ? La presse néo-zélandaise en fait le grand favori à la probable succession de Steve Hansen, qui a annoncé qu'il se prononcerait sur son avenir d'ici Noël.

Le départ de Schmidt laissera en tout cas un grand vide en Irlande: arrivé en 2013 à la tête de la sélection, cet ancien instituteur l'a menée au 2e rang mondial, son classement actuel, et à trois victoires finales dans le Tournoi des six nations (2014, 2015 et 2018), dont un Grand Chelem cette année où Schmidt a été élu entraîneur de l'année.

En 2018, le XV du Trèfle, parfaitement rodé tactiquement par Schmidt à défaut d'être flamboyant, a également remporté sa série en juin en Australie, une première depuis 1979, et a battu le 17 novembre la Nouvelle-Zélande pour la première fois de son histoire à domicile (16-9). Deux ans après avoir dominé les All Blacks pour la première fois, à Chicago en novembre 2016, année où la sélection s'est aussi imposée pour la première fois en Afrique du Sud.

- Un travail à finir -

Schmidt avait également été couronné de succès à la tête du Leinster, menant la province de Dublin, rejointe en provenance de Clermont (entraîneur des arrières), à un doublé en Coupe d'Europe (2011 et 2012).

"Merci à l'IRFU pour son soutien et sa patience. Ainsi qu'à tous ceux qui nous ont adoptés, ma famille et moi, et fait en sorte que nous nous sentions appartenir à une communauté, ici en Irlande" a déclaré Schmidt.

Il aura pour objectif, avant de partir, de faire passer à l'Irlande pour la première fois de son histoire les quarts de finale d'une Coupe du monde.

"Il y a des défis appétissants dans les 11 mois qui arrivent, la motivation est donc toute trouvée pour continuer à travailler dur, avec l'encadrement, pour que l'équipe soit la plus compétitive possible", a-t-il ajouté.

Schmidt a également estimé que "le rugby irlandais (était) entre de bonnes mains" avec Farrell: "Sa capacité à mener les hommes et à comprendre le jeu permettra à ce groupe de progresser encore".

Avant de rejoindre Schmidt en Irlande, Farrell, âgé de 43 ans, était chargé de la défense du XV d'Angleterre de 2012 jusqu'à la Coupe du monde 2015.

"C'est un privilège d'être nommé à un poste aussi prestigieux" a ajouté Farrell, ancien international anglais à XIII et à XV, et père de l'actuel ouvreur du XV de la Rose Owen Farrell.