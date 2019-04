Rugby: simple avertissement à Billy Vunipola pour son soutien à Folau

Le troisième ligne centre Billy Vunipola a été "formellement averti" par les Saracens et la Fédération anglaise de rugby (RFU) mardi, son club affirmant que l'international anglais avait commis une "sérieuse erreur de jugement" en défendant les propos homophobes de l'arrière australien Israel Folau.

La RFU a donc émis "un avertissement formel" pour "conduite préjudiciable aux intérêts de la fédération ou du sport", choisissant ainsi de ne pas suspendre le joueur pour les matches de préparation de la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre).

"Au cours de la rencontre, le joueur a exprimé ses regrets à l'égard de ses commentaires publics et a compris que sas actions avaient blessé et infigné", écrit la RFU. "Nous lui avons rappelé ses responsabilités en tant que joueur de l'Angleterre et en tant qu'ambassadeur d'un sport qui valorise l'inclusivité et le respect."

"Le joueur a été formellement averti sur son comportement à l'avenir", ont expliqué les Saracens dans un communiqué publié après "de longues discussions" entre Vunipola et le club.

"Nous reconnaissons la complexité des différents systèmes de croyances et comprenons que l'intention de Billy était d'exprimer la parole de Dieu plutôt que d'offenser. Cependant, il a commis une grave erreur de jugement en exprimant publiquement son opinion, ce qui est incompatible avec les valeurs du club et contrevient à ses obligations contractuelles", a continué le club.

Le N.8 du XV d'Angleterre avait été convoqué par son club et sa Fédération après avoir pris la défense de Folau, refusant de condamner ses propos homophobes après avoir liké la publication de l'Australien.

Folau, fervent chrétien évangéliste, avait suscité un tollé la semaine dernière après la publication d'un message sur son compte Instagram: "Ivrognes, homosexuels, adultères, menteurs, fornicateurs, voleurs, athées, idolâtres, l'Enfer vous attend. Repentez-vous! Seul Jésus peut vous sauver", avait ainsi posté l'arrière des Wallabies dans un post publié mercredi.

La Fédération australienne de rugby avait décidé dans la foulée de mettre un terme au contrat du joueur de 30 ans.