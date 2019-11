Rugby: Sonny Bill Williams confirme son transfert record à XIII avec Toronto

Sonny Bill Williams, double champion du monde en 2011 et 2015 avec la Nouvelle-Zélande à XV et tout frais retraité international, a confirmé vendredi son retour à XIII en signant avec le Toronto Wolfpack un contrat qui pourrait en faire le joueur le mieux payé de l'Ovalie.

Le néo-retraité des All Blacks âgé de 34 ans se serait engagé pour deux ans avec le club canadien, qui a obtenu sa promotion en Super League, pour un montant de 2,6 milions de livres (plus de 3 M euros) par an, ce qui serait un record pour le monde du rugby à XV et à XIII.

"L'enthousiame qu'il va générer pour le XIII sera incroyable", a déclaré Bob Hunter, directeur général du club canadien, pour balayer les doutes nés de l'âge avancé et des blessures du joueur ces dernières années.

"Sonny est un athlète phénoménal et nous pensons qu'il est le LeBron James (star de la NBA) du rugby et son arrivée dans notre league est comparable à celle de David Beckham au LA Galaxy (MLS)", a ajouté le dirigeant.

Sonny Bill Williams, international en XIII avant de passer au XV, a disputé 58 test-matches avec les All Blacks, contribuant aux victoires en Coupe du monde 2011 et 2015 pour terminer sur une médaille de bronze au Japon.

Il a également représenté la Nouvelle-Zélande au tournoi de rugby à 7 aux JO de Rio en 2016, fut international en XIII et champion de boxe dans son pays.

Le club de Toronto, dont le propriétaire est le magnat du pétrole australien David Argyle, débutera sa première saison en Super League le 2 février contre l'équipe anglaise des Castleford Tigers.