Rugby: Vahaamahina s'en tire avec une sanction médiane

Six semaines de suspension: le deuxième ligne du XV de France Sébastien Vahaamahina a reçu une sanction médiane pour son fatidique coup de coude sur un Gallois lors du quart de finale de Coupe du monde perdu par les Bleus.

Finalement, ce n'est pas la commission de discipline indépendante constituée par World Rugby pour juger son cas jeudi qui a le plus enfoncé le Clermontois, dont l'exclusion définitive pour cette brutalité a laissé les Français jouer une demi-heure à 14 contre 15.

Présent à Tokyo pour entendre "Vahaa", en visioconférence au siège de la Fédération française (FFR) à Marcoussis, les Anglais Mike Hamlin et Leon Lloyd et l'Australien David Croft ont opté pour le "degré moyen" de la sanction. Le joueur risquait de 2 semaines --"degré faible"-- jusqu'à 52 semaines --maxium théorique-- de suspension. Mais plus probablement 10 semaines, ce qui correspond au "degré supérieur" du barème de sanctions.

Vahaamahina a été sauvé par la propre victime de son coup de coude, le Gallois Aaron Wainwright qui n'a rien eu de cassé sur le coup: les trois membres de la commission ont pris en compte l'absence de blessure, selon l'ASM jointe par l'AFP.

Rentré mardi du Japon, le deuxième ligne pourra rejouer avec Clermont le week-end du 21 décembre à Toulon en Top 14. Il ratera entretemps les 4 premières journées de Coupe d'Europe et les deux prochaines journées du Top 14.

- Chat: "Je lui en veux" -

Le président de la FFR Bernard Laporte, lui, n'a pas aidé le joueur en racontant dans un entretien à Sud-Ouest lui avoir dit que son geste, "inexcusable", avait "privé l'équipe de France d'une demi-finale". Cible de critiques acerbes depuis qu'il a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique craquer en fin de rencontre (20-19), le Wallisien d'origine n'avait probablement pas besoin de cela.

Ni du commentaire du talonneur Camille Chat, qui s'est démarqué de la solidarité affichée par ses coéquipiers. "Je lui en veux, oui, parce que ce n'est pas un geste à avoir. Mais je ne vais pas lui en vouloir toute ma vie. Ça arrive de dégoupiller et il y a pire dans la vie. C'est juste dommage, c'est tout", a déclaré le Bourguignon à France Bleu Auxerre.

Arthur Iturria, coéquipier du Calédonien en sélection comme à Clermont, a, lui, appelé au calme après les nombreuses réactions violentes sur les réseaux sociaux. "Sébastien Vahaamahina a toujours été un homme et un coéquipier de grande qualité qui ne mérite pas autant d'animosité", a réclamé cet autre deuxième ligne.

- Retraité des Bleus à 28 ans -

Laporte ne reverra pas Vahaamahina à Marcoussis: le géant calédonien (2,03 pour 125 kg) a annoncé lundi sa retraite internationale, le jour de ses 28 ans, au lendemain de son coup de folie. Vahaamahina (46 sélections) a assuré néanmoins que sa décision d'arrêter la sélection n'avait rien à voir avec son geste, et était mûrie "depuis quelques mois".

Revenant sur l'action à l'origine de l'exclusion, ce cadre des Bleus a expliqué avoir "perdu le contrôle". "Je regrette ce geste, il est certes spontané et incontrôlé mais il n'en demeure pas moins que j'en suis responsable. Seul et unique responsable", a regretté le deuxième ligne.

Qui a désormais deux mois pour se remettre mentalement avant de retrouver la compétition. "On va faire tout ce qu'on peut pour l'aider le mieux possible au sein du club", a assuré lundi son entraîneur à Clermont, Franck Azéma.