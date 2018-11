Rugby: victoire historique de l'Irlande contre les All Blacks

L'Irlande a frappé un grand coup samedi en dominant les doubles champions du monde néo-zélandais (16-9), s'installant comme l'une des nations favorites de la prochaine Coupe du monde, à moins d'un an du rendez-vous japonais.

A Dublin, le XV du Trèfle et son pack a remporté seulement la deuxième victoire de son histoire contre les All Blacks, après celle arrachée à Chicago en novembre 2016.

Déjà reine de l'hémisphère nord après son Grand Chelem dans le dernier Tournoi des six nations, l'équipe de Joe Schmidt a encore impressionné, remportant un dixième succès en 2018, pour une seule défaite, en juin contre l'Australie.

Dans cette finale mondiale non officielle à moins d'un an du Mondial, les doubles champions du monde en titre n'ont pas franchement existé, subissant l'essentiel du match face à la marée verte et prenant franchement l'eau en mêlée.

Les All Blacks arrivaient pourtant avec quelques certitudes, après un troisième sacre de Rugby Championship en poche. Mais les questions levées après la défaite contre l'Afrique du Sud en septembre (36-34) et la courte victoire contre l'Angleterre samedi (16-15) n'ont pas trouvé de réponse. Ces jeunes All Blacks ne sont donc pas invincibles!

Ils pourront regretter leur indiscipline coûteuse (pénalisés onze fois) et leur manque d'imagination en attaque, ainsi que leur manque de réalisme face à des Irlandais qui n'ont pas hésité à recourir aux chandelles ou aux coups de pied judicieux pour se dégager ou apporter le danger dans le camp d'en face.

Déchaînée dès le début du match, jouant parfaitement les ballons autour des rucks comme sur cette action qui amènera la première pénalité de Sexton, les Irlandais ont pris les Néo-Zélandais à la gorge.

En défense, c'était aussi l'enfer vert, à l'image de ce plaquage de Toner sur Retallick, annihilant une attaque à lui tout seul.

Si les Irlandais se contentaient de trois pénalités de Sexton avant la pause (mi-temps: 9-6), ils passaient près de creuser l'écart. Mais l'essai de Kearney était refusé après appel à la vidéo, dommage après tant de domination (60% de possession et 60% du territoire en première période).

Qu'à cela ne tienne, l'ailier Jacob Stockdale, sacré meilleur joueur du dernier Tournoi, convertissait enfin les efforts de son incroyable pack au retour des vestiaires.

Le XV du Trèfle était enfin récompensé à la 49e minute. Lancé petit côté, Stockdale tapait à suivre pour lui-même et allait aplatir aux nez et à la barbe des défenseurs néo-zélandais (16-6).

Si Beauden Barrett a réussi une dernière pénalité pour relancer l'espoir des hommes en noir pour les dix dernières minutes (69), cela n'a pas suffi, les Irlandais ont tenu.