Rugby à VII: doublé néo-zélandais à Hamilton

Les équipes masculine et féminine de rugby à VII de Nouvelle-Zélande ont remporté dimanche l'étape disputée sur leurs terres à Hamilton, comptant pour le circuit mondial, réalisant ainsi un deuxième doublé consécutif, après celui au Cap mi-décembre.

En finale, les All Blacks ont surclassé la France 27 à 5, grâce notamment à un triplé de Scott Curry, et les Black Ferns n'ont pas non plus fait de détails face aux Canadiennes (24-7), Michaela Blyde inscrivant deux essais.

L'Australie a décroché la troisième place du tournoi messieurs en dominant l'Angleterre 33-21 lors de la petite finale, remportée chez les dames par la France aux dépens des "Pearls" australiennes (19-14).

La prochaine étape du circuit mondial se déroulera les 1er et 2 février à Sydney.

DAMES

Les principaux résultats

(Dimanche)

Demi-finales

Canada - Australie 28-19

Nouvelle-Zélande 19-7

Match pour la 3e place

France - Australie 19-14

Finale

Nouvelle-Zélande - Canada 24-7

Le classement (après quatre étapes sur huit):

1. Nouvelle-Zélande 76 points

2. Australie 64 pts

3. Canada 62 pts

4. États-Unis 60 pts

5. France 56 pts

MESSIEURS

Les principaux résultats

(Dimanche)

Demi-finales

France - Angleterre 10-5

Nouvelle-Zélande - Australie 17-14

Match pour la 3e place

Australie - Angleterre 33-21

Finale

Nouvelle-Zélande - France 27-5

Le classement (après trois étapes sur dix):

1. Nouvelle-Zélande 63 points

2. Afrique du Sud 48 pts

3. France 48 pts

4. Angleterre 39 pts

5. Australie 35 pts

. Argentine 35 pts