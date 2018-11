Rugby à VII: le Japon comme horizon

L'équipe de France masculine de rugby à VII attaque le circuit mondial 2018-2019 vendredi à Dubaï avec une confiance nouvelle, née de son bon parcours en Coupe du monde, et un objectif clair: la qualification pour les Jeux olympiques.

Ah, ce quart de finale de Mondial face à la Nouvelle-Zélande, en juillet à San Francisco... "On y a laissé quelques regrets", ressasse encore l'entraîneur Jérôme Daret, interrogé par l'AFP. Malgré trois supériorités numériques, Terry Bouhraoua et ses coéquipiers ne sont jamais parvenus à faire plier la défense des All Blacks (12-7), qui conserveront leur titre le lendemain en dominant largement l'Angleterre (33-12).

"C'est un match très encourageant pour nous", positive le Dacquois. "On avait tout ce qu'il fallait pour battre les Blacks ce jour-là, il nous a juste manqué l'essentiel: la conviction dans le résultat final et la capacité mentale à aller chercher ce genre de victoires. La frustration et les encouragements que ce match a laissés nous permet de vivre différemment ces situations-là."

Les Bleus, au groupe stabilisé (le capitaine Manoël Dall'Igna, absent à Dubaï, Terry Bouhraoua, Jean-Pascal Barraque, Pierre-Gilles Lakafia parmi les cadres), doivent désormais s'affirmer après une saison 2017-2018 difficile, marquée par la 13e place du circuit mondial, pire classement de la France dans cette épreuve.

- Quatre premiers, marche un peu haute -

La carotte est belle: une qualification pour le tournoi olympique de 2020 à Tokyo, offerte aux 4 premiers du circuit à la fin de la saison. Les 7 places restantes (le Japon est qualifié d'office) seront distribuées lors de la saison 2019-2020 via 6 tournois régionaux et un tournoi final de repêchage.

Terminer dans le quatuor de tête de l'éprouvant circuit, "la formule 1 du rugby", la marche semble encore un peu haute pour les Bleus. "Le début de saison sera déterminant mais si on n'y arrive pas, ce ne sera pas dramatique: on n'a jamais fait mieux que 7e (en 2004 et 2006). Ce n'est pas en un an qu'on va révolutionner cela", relativise Daret.

S'ils doivent passer par le tournoi européen de qualification, les Bleus ont encore le temps pour arriver à maturation. "Peu importe comment on va y arriver, l'objectif est de se qualifier", estime Lakafia, satisfait de de la préparation et des deux tournois amicaux disputés à Manchester (4 victoires en 6 matches) et à Elche (victoire finale). "Notre jeu a gagné en efficacité. On finit par se trouver, on a nos automatismes. C'est un collectif bien plus huilé que l'année dernière", veut croire le Tourangeau. Une bonne performance à Dubaï viendrait le confirmer.

Le groupe français pour Dubaï (30 novembre-1er décembre): Samuel Alerte (FFR), Jean-Pascal Barraque (FFR), Kevin Bly (Vannes/D2), Paul Bonnefond (FFR), Terry Bouhraoua (FFR), Nisié Huyard (Mont-de-Marsan/D2), Pierre-Gilles Lakafia (FFR), Jonathan Laugel (FFR), Thibaud Mazzoleni (Agen), Marvin O'Connor (FFR), Stephen Parez-Edo (FFR), Paulin Riva (FFR), Sacha Valleau (FFR), Tavite Veredamu (FFR)

La phase de poules des Bleus à Dubaï vendredi (heure française):

07h06: France - Fidji

09h44: France - Kenya

15h44: France - Ecosse