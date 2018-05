Rugby: Vincent Clerc meilleur marqueur de l'histoire du Championnat de France

Le Toulonnais Vincent Clerc est devenu samedi, avec un 101e essai inscrit, le meilleur marqueur de l'histoire du Championnat de France de rugby, dépassant Laurent Arbo avec qui il codétenait le record depuis mars.

Clerc, âgé de 36 ans et qui arrêtera sa carrière à l'issue de la saison, a passé la barre des 100 essais en aplatissant dans l'en-but à la 29e minute de Pau-Toulon à l'occasion de la 26e et dernière journée de la saison régulière de Top 14.

L'ancien ailier international (67 sélections de 2002 à 2013), qui a effectué l'essentiel de sa carrière au Stade Toulousain (2002-2016), avait égalé le record de l'ancien ailier de Perpignan, Brive, Pau, Castres et Montpellier le 10 mars à l'occasion de Toulon-Agen (54-5).

Un seuil qui l'obsédait, comme il l'avait reconnu en annonçant la fin de sa carrière, le 17 avril: "J'avais envie de marquer (contre Agen, NDLR) pour le RCT (...) et aussi pour me libérer de ce poids des 100 essais, c'était symbolique."

Le triple vainqueur du Tournoi des six nations et finaliste de la Coupe du monde 2011 pourrait éventuellement améliorer ce record à l'occasion de la phase finale, que disputera le RCT.

Il n'est cependant pas assuré de fouler de nouveau les terrains: la concurrence est rude à son poste au sein du club du varois avec Josua Tuisova, Semi Radradra, Chris Ashton et JP Pietersen.

Clerc avait rejoint Toulon en 2016, non conservé par Toulouse, avec qui il a tout gagné (14 en 2008, 2011 et 2012, Coupe d'Europe en 2003, 2005 et 2010) sous les ordres de Guy Novès, le père de sa compagne Valérie et le grand-père de ses deux enfants.

Le deuxième meilleur marqueur de l'histoire du XV de France (34 essais) avait failli arrêter sa carrière à l'été 2017 après une saison blanche en raison d'une rupture d'un tendon d'Achille, avant de se voir offrir une prolongation d'un an par le RCT.