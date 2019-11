Rugby à XIII: Toronto, une offre que Sonny Bill Williams ne pouvait "pas refuser"

La star néo-zélandaise du rugby Sonny Bill Williams, recrutée par la franchise des Toronto Wolfpack pour jouer dans la Super League européenne, a assuré jeudi que les Canadiens lui avaient fait une offre qu'il ne pouvait "pas refuser".

"SBW", qui retourne au XIII où il a débuté après avoir pris récemment la 3e place du Mondial à XV au Japon, a signé un contrat de 2 ans et touchera plus de 5 millions de livres (5,8 millions d'euros) sur cette période, selon la presse.

Si ces chiffres sont exacts, le Kiwi de 34 ans serait le joueur le mieux payé du monde de l'ovalie.

"Quand cette opportunité s'est présentée, je ne pouvais pas la refuser", a déclaré le trois-quarts lors d'une conférence de presse à Londres.

Sa décision a été prise à Tokyo au terme d'une longue conversation avec Brian McDermott, l'entraîneur de Toronto, après la défaite des Néo-Zélandais contre l'Angleterre en demi-finale.

"Mon agent discutait avec ces gars-là avant cela, mais je ne voulais pas en entendre parler parce que cela n'aurait pas été juste envers moi-même ou le maillot néo-zélandais d'y penser".

"Mais dès que le match contre l'Angleterre a été fini, mon agent m'a tout expliqué sur cette opportunité bénie", a-t-il ajouté.

L'équipe de Toronto, soutenue par le milliardaire australien David Argyle, qui a fait fortune dans le pétrole, a intégré le championnat britannique en 2017.

En octobre, il ont remporté le "match à un million de livres" contre Featherstone pour accéder à l'élite du XIII, la Super League qui intègre sa première équipe nord-américaine.

"Ce qu'ils essayent de faire sur et en-dehors du terrain est quelque chose de spécial. Plutôt que de me demander +Et si je me rate ?+ en pensant à ce défi, je me dis +Et si ça marchait et que j'en faisais partie ?+", a encore expliqué Williams.

Le premier match de championnat des Wolfpack se déroulera à domicile, le 2 février, face aux Castleford Tigers.